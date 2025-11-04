Extrajobb - Hallvärdinna/hallvärd till bilhall
2025-11-04
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en serviceinriktad och positiv hallvärdinna som vill arbeta vid behov i vår bilhall i Järfälla. Tjänsten passar dig som tycker om att möta människor, skapa trivsel och bidra till en professionell kundupplevelse.
Om rollen
Som hallvärdinna är du företagets ansikte utåt och den första personen våra kunder möter. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Att ta emot och välkomna kunder
Servera kaffe och hålla ordning i kundlounge och showroom
Hjälpa till med enklare administrativa uppgifter
Stötta säljteamet vid event och visningar
Arbetstiderna varierar beroende på behov, vilket innebär att vi söker dig som är flexibel.
Din Profil
Vi tror att du är utåtriktad, noggrann och har ett gott öga för service. Du trivs i mötet med människor och bidrar till en välkomnande atmosfär.
Du får gärna ha annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel studier, och ser detta som ett extrajobb vid sidan av.
Vi erbjuder
Ett socialt och omväxlande extrajobb i en trivsam miljö
Möjlighet att lära känna bilbranschen inifrån
Ett flexibelt upplägg med arbete vid behov
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du passar för rollen. Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte för länge!Om företaget
Autorekrytering är ledande på att hitta specialistkompetens till fordonsindustrin. Vi är landets enda rekrytering- och konsultföretag med ett odelat fokus på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen, och detta har vi gjort sedan 2005. Under dessa två decennier har vi byggt upp ett omfattande nätverk och en djup förståelse för branschen, vilket gör oss unikt positionerade att bidra till dess utveckling med rätt kompetens.
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste sektorer. Den spelar en central roll i vår ekonomi, genererar innovation och sysselsätter tusentals människor. Att hitta och behålla rätt kompetens är avgörande för branschens fortsatta framgång och tillväxt. Genom vårt långsiktiga engagemang och personliga service säkerställer vi att både våra kunder och kandidater får den bästa möjliga matchningen.
Som kund eller medarbetare hos Autorekrytering kommer du snabbt att märka vårt personliga engagemang och vår långsiktighet. Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping gör det möjligt för oss att täcka stora delar av Sverige samtidigt som vi håller oss uppdaterade på den lokala marknaden.
