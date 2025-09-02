Extraarbete som montör hos Quickbutton Badges i Åseda!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Uppvidinge
2025-09-02


Vi söker dig som vill arbeta extra som montör i utkanten av Växjö. Tjänsten är vid behov på dagtid, vardagar - perfekt för dig som redan har en annan sysselsättning men vill komplettera med fler arbetspass.

Vi söker dig som vill arbeta extra som montör på en arbetsplats i utkanten av Växjö. Tjänsten är på avropsbasis, vilket innebär att du blir kontaktad när behov uppstår. Arbetet sker på dagtid, vardagar, och passar därför dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning men som vill komplettera med extra arbetspass.

Som montör hjälper du till med varierande uppgifter, bland annat:
• Montering av mindre delar och komponenter
• Tvätt och hantering av brickor
• Packning för postförsändelser
• Leveranser och enklare logistikuppgifter

Om tjänsten
Omfattning: Extra/vid behov (avropsbasis)
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Plats: Åseda, cirka 40min ifrån Växjö

Tillträde: Enligt överenskommelse

Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill ha ett extrajobb där du själv kan kombinera arbetet med din nuvarande sysselsättning.

Är du intresserad? Skicka in din ansökan - urval sker löpande!

DETTA SÖKER VI

• Har en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. deltidsjobb, studier, egen verksamhet eller pensionär
• Har giltigt körkort och tillgång till bil (krav, då arbetsplatsen ligger utanför Växjö centrum)
• Är flexibel, noggrann och kan hoppa in med kort varsel
• Trivs med praktiskt arbete och att ta ansvar

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
StudentConsulting
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9488736

