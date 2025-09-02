Extraarbete som montör hos Quickbutton Badges i Åseda!
2025-09-02
Vi söker dig som vill arbeta extra som montör i utkanten av Växjö. Tjänsten är vid behov på dagtid, vardagar - perfekt för dig som redan har en annan sysselsättning men vill komplettera med fler arbetspass.
Vi söker dig som vill arbeta extra som montör på en arbetsplats i utkanten av Växjö. Tjänsten är på avropsbasis, vilket innebär att du blir kontaktad när behov uppstår. Arbetet sker på dagtid, vardagar, och passar därför dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning men som vill komplettera med extra arbetspass.
Som montör hjälper du till med varierande uppgifter, bland annat:
• Montering av mindre delar och komponenter
• Tvätt och hantering av brickor
• Packning för postförsändelser
• Leveranser och enklare logistikuppgifterPubliceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Omfattning: Extra/vid behov (avropsbasis)
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Plats: Åseda, cirka 40min ifrån Växjö
Tillträde: Enligt överenskommelse
Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill ha ett extrajobb där du själv kan kombinera arbetet med din nuvarande sysselsättning.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan - urval sker löpande!
DETTA SÖKER VI
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. deltidsjobb, studier, egen verksamhet eller pensionär
• Har giltigt körkort och tillgång till bil (krav, då arbetsplatsen ligger utanför Växjö centrum)
• Är flexibel, noggrann och kan hoppa in med kort varsel
• Trivs med praktiskt arbete och att ta ansvar
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
