Extraarbete
2025-10-31
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Katrineholm
, Gullspång
, Stockholm
Next Level Employment är ett auktoriserat bemanningsföretag och vi söker nu ett flertal arbetare för att täcka kunds behov. Vi lägger stor vikt på personlighet där vi ser att du som söker är noggrann och flexibel för att hjälpa till där det behövs. God svenska är ett krav och har du även erfarenhet av truckkörning är det ett stort plus.
För att anställas i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på halvfart minst 50% eller annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Vi kommer kräva att du visar upp detta intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Vi ser gärna att du har En positiv och hjälpsam inställning
Förmåga att arbeta flexibla arbetstider, ibland med kort varsel
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Noggrannhet och ansvarskänsla
Meriterande är erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
Det här får du hos oss Stöttande kollegor och en arbetsmiljö där trivsel prioriteras
Möjlighet till utveckling och att prova nya arbetsuppgifter
Schemaläggning som tar hänsyn till din tillgänglighet
Extraarbete där engagemang och ordningssinne gör skillnad
Vill du bli en del av vårt team och bidra med ditt engagemang? Skicka in din ansökan redan idag och gör din fritid meningsfull med ett flexibelt extraarbete inom lager och logistik! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next Level Employment AB
(org.nr 556853-4126), http://nlegroup.se Arbetsplats
Next Level Employment Kontakt
Stefan Johnsson stefan@nlegroup.se 0769-411986 Jobbnummer
9583647