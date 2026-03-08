Extra timmis
Stil Assistans AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du faktiskt gör skillnad - på riktigt? Som extra timmis hos oss blir du en viktig del i vardagen för personer med normbrytande funktionalitet, samtidigt som du får flexibla tider och ett jobb som känns meningsfullt.
Om Oss
Vi är en ideell förening och ett ickevinstdrivande assistanskooperativ med rötter tillbaka till 1984.
Här är det medlemmarna själva som är arbetsledare för sina personliga assistenter. Det betyder:
• Fokus på självbestämmande, frihet och lika möjligheter
• Medlemsstyrd verksamhet med starka värderingar
• En kultur där respekt, inkludering och integritet är i centrum
Vi finns nationellt, men den här tjänsten gäller för uppdrag i Stockholm.
Om Rollen
Som extra timmis hoppar du in vid behov - perfekt om du pluggar, har ett annat jobb eller helt enkelt vill styra mer över din tid.
Du kommer till exempel att:
• Stötta brukare i deras vardag, hemma och ibland ute på aktiviteter
• Hjälpa till med personlig omvårdnad, hushållssysslor och förflyttningar
• Vara ett socialt stöd - lyssna, småprata och skapa trygghet
• Samarbeta nära med brukaren som din arbetsledare
• Bidra till en positiv, lugn och respektfull miljö
Arbetstiderna kan vara kväll, natt, helg och helg
Vem Vi Söker
Du behöver ingen formell utbildning, det viktigaste är din personlighet och inställning.
Vi tror att du:
• Har minst 1 år av arbetslivserfarenhet inom service, omsorg eller liknande (meriterande men inget krav)
• Är lyhörd, stabil och ansvarsfull
• Trivs med att jobba nära andra människor och har god social förmåga
• Klarar av att arbeta självständigt och ta ansvar för dina pass
• Har grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av personlig assistans är ett plus, men vi lär dig gärna.
Varför Jobba Hos Oss?
Här får du ett jobb där hjärta och hjärna får jobba samtidigt - och där du faktiskt blir saknad om du inte kommer.
Vi erbjuder:
• Timanställning med möjlighet till deltid, heltid eller fast tjänst på sikt
• Anställning enligt kollektivavtal med rättvisa villkor
• Reseersättning och traktamente enligt avtal
• En stödjande, inkluderande och prestigelös arbetsmiljö
• Arbete där dina insatser varje dag gör någons liv lite friare, enklare och roligare
Så Här Går Du Vidare
Låter det här som något för dig?
Sök tjänsten som extra timmis i Stockholm via vår ansökningsfunktion i annonsen. Berätta kort om vem du är, varför du vill jobba som personlig assistent och hur du vill jobba (dag/kväll/natt/helg).
Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig.https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/ Ersättning
Timanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9783612