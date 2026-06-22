Extra personal till &Mat
et cibus AB / Servitörsjobb / Österåker Visa alla servitörsjobb i Österåker
2026-06-22
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&Mat söker extrapersonal till servering och bar
Vill du bli en del av ett engagerat team där service, mat och vin står i fokus? Vi söker nu extrapersonal som vill arbeta hos oss vid behov.
Om &Mat
&Mat är en restaurang som serverar en fast fyrarättersmeny med noggrant utvalda viner, med särskilt fokus på Bourgogne. I vår bar erbjuder vi välkomponerade cocktails, ett spännande vinutbud och smakrika snacks i en avslappnad och välkomnande miljö.
Hos oss står gästupplevelsen alltid i centrum. Vi arbetar med hög servicenivå, stort gästfokus och en varm personlig atmosfär.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och trivs i ett högt tempo. Du är positiv, ansvarstagande och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Tidigare erfarenhet från restaurang är meriterande.
Arbetstiden förläggs mestadels på kväll och helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
email
E-post: simonsoderberg@ochmat.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbansökan extra". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare et cibus AB
(org.nr 559437-4414), https://www.ochmat.com
Sågvägen 2 (visa karta
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184 40 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Restaurang &Mat Jobbnummer
9973269