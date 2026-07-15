Extra Personal
Viva Care AB / Behandlingsassistentjobb / Kristianstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Kristianstad
2026-07-15
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Om jobbet
Socialpedagog till Vivacare i Kristianstad – Extra Personal
Om jobbet
Vivacare söker en utbildad socialpedagog till vår verksamhet i Kristianstad.
Som socialpedagog hos oss arbetar du med att ge stöd till individer i deras vardag utifrån deras behov, resurser och förutsättningar. Arbetet bygger på ett professionellt bemötande, relationsskapande arbete och förmågan att skapa struktur, trygghet och motivation.
Du kommer att ingå i ett arbetslag där samarbete, ansvarstagande och engagemang är viktiga delar av det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
ge stöd i vardagliga situationer
arbeta motiverande och relationsskapande
skapa struktur och tydlighet för individer utifrån deras behov
dokumentera enligt gällande rutiner
samverka med kollegor och andra relevanta aktörerKvalifikationer
Krav:
utbildning som socialpedagog
Vi söker dig som:
har ett gott bemötande och ett genuint intresse för att arbeta med människor
är trygg, ansvarstagande och lyhörd
har god samarbetsförmåga
kan arbeta självständigt och strukturerat
är flexibel och lösningsorienterad
tidigare erfarenhet av socialt arbete eller liknande verksamhet
vana av dokumentation
B-körkort
Om anställningen
Ort: Kristianstad
Anställningsform: Deltid
Omfattning: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: tobias.daniel@vivacare.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viva Care AB
(org.nr 559360-5107)
Smedjegatan 2 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003892