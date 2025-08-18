Extra personal
2025-08-18
Team Bemanning är ett väletablerat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i Värnamo. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi skräddarsydda lösningar för företag som behöver flexibel och kompetent personal, oavsett om det gäller kortare uppdrag eller långsiktiga rekryteringar.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag sedan många år tillbaka och arbetar efter högt ställda krav på kvalitet, etik och ansvar. Vår styrka ligger i vårt personliga engagemang, vår lokala förankring och vår förmåga att matcha rätt person med rätt uppdrag.
Hos oss är både kunder och konsulter i fokus - vi tror på långsiktiga relationer, tydlig kommunikation och att alltid leverera med högsta kvalitet.
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvård som en del av vår satsning på välmående och trivsel.
Om Tjänsten.
Vi söker extrapersonal
Vill du arbeta extra vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning? Team Bemanning söker nu flexibla och engagerade personer som vill stärka upp våra kunders verksamheter vid behov.
För att kunna arbeta som extraanställd hos oss behöver du:
• Ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (exempelvis studier eller deltidsarbete)
• Vara tillgänglig för arbete måndag till fredag
• Kunna arbeta varierande arbetstider - både dagtid och skift
• Ha B-körkort och tillgång till bil
• Talar och skriver flytande svenska
• Vara flexibel, pålitlig och kunna hoppa in med kort varsel
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av industriarbete eller liknande praktiska yrken.
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande extrajobb i en trygg och professionell arbetsmiljö, där du får möjlighet att bygga på din erfarenhet och knyta nya kontakter.
Har du några frågor eller funderingar
Kontakta ansvarig rekryterare Astrit Halili 073-808 89 10
eller maila astrit@teambemanning.se
