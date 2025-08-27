Extra medarbetare till installationsteam
2025-08-27
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Vi söker nu en extra medarbetare till vårt team på Skandinavisk Kyl- & Värmeteknik. Du kommer att stötta våra tekniker i arbetet med installation och service av värme- och kylsystem. Arbetet är varierande och vi löser uppgifterna tillsammans - ibland krävs flera personer för att få jobbet gjort.Publiceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
Du är arbetsvillig, pålitlig och har en positiv inställning
Du trivs med praktiskt arbete och samarbete
Erfarenhet är inget krav - vi lär dig på plats
Vi välkomnar både kvinnor och män att söka. Rätt inställning är viktigare än tidigare erfarenhet.
Om arbetsgivaren
Skandinavisk Kyl- & Värmeteknik AB arbetar med installation, service och underhåll av kyl- och värmesystem i hela Sörmland, Östergötland och Stockholm. Vi är ett mindre företag med god gemenskap där alla hjälps åt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Mail
E-post: jobb@skvt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behovsanställning". Arbetsgivare Skandinaviska kyl- & värmeteknik AB
(org.nr 559419-9738) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skandinaviska kyl & värmeteknik AB Jobbnummer
9479491