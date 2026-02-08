Extra kock

Butcherblock / Kockjobb / Göteborg
2026-02-08


Vi jobbar med catering och event, mycket grillning hos kund och bröllop. Vi söker extra personal som vill och kan jobba vid behov.
Vi vill att du har några års erfarenhet och kan jobba självständigt då du ibland är ensam på uppdrag. Arbetet är oftast förlagt på helger och kvällar, mycket bokat i sommar
Bra lön till rätt personer

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
epost

Arbetsgivare
Butcherblock
Kruthusgatan 17 (visa karta)
411 04  GÖTEBORG

Arbetsplats
K 17

Jobbnummer
9729634

