Extra jobb Städare, Lokalvårdare
2025-08-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Visa alla jobb hos Altea care AB i Umeå
Vi söker en ordningsam, strukturerat och självständig städerska. Du bör vara noggrann och ansvarsfull , samt har erfarenhet inom lokalvård/städ sedan innan.
Du kommer att städa hemma hos kunder i lägenheter och hus. Du har kundkontakt vilket kräver att du är trevlig och har lätt för att bemöta nya människor.
B-Körkort är ett krav då vi använder bil i tjänst.
När du arbetar hos oss så kommer du ha löpande städningar på fasta tider samt vid behov. Arbetstiderna varierar mellan 08:00 -16:00 måndag till fredag. Vid anställning kommer du få en introduktion av företaget samt. Vi tillhandahåller arbetskläder och du omfattas av kollektivavtal och försäkringar.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Sänd gärna personligt brev och CV där din tidigare städerfarenheter finns med, referenser om det finns.
Altea Omsorg utför hemtjänst inom Umeå. Vi är ett mindre företag vilket gör att vi kan erbjuda en mer personlig hemtjänst. Vi sätter kvalitet, trivsel och ditt välmående främst. Vi har låga sjukfrånvaro tack vare att vi satsar extra mycket på stöttande chefer och scheman som fungerar med ditt övriga liv. Vi har kollektivavtal och Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: jobb@alteaomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra jobb städare".
906 21 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Altea omsorg Jobbnummer
