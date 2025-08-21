Extra Holy Cow Servis
2025-08-21
Vi söker dig som vill arbeta extra på helger, främst fredagskvällar, lördagar och söndagar. Det finns möjlighet till fler pass vid behov och veckodagar.
Tjänsten passar utmärkt för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Vi är en populär burgarrestaurang som serverar smakrika burgare i en avslappnad och familjär atmosfär vid Liseberg. Nu behöver vi förstärkning i vårt team för att kunna ge våra gäster den bästa upplevelsenDina arbetsuppgifter
• Ta emot och välkomna gäster med ett vänligt bemötande.
• Ta beställningar och servera mat och dryck.
• Se till att gästerna har en trevlig upplevelse under hela sitt besök.
• Hålla ordning på bord och matsal.
• Samarbeta med kökspersonal för att säkerställa en smidig och effektiv service.
Vi söker dig som:
• Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger.
• Har ett serviceinriktat och positivt sätt.
• Är stresstålig och trivs i ett högt tempo.
• Har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen (meriterande men inte ett krav).
• Talar svenska och engelska.
Vi erbjuder:
• En rolig och dynamisk arbetsmiljö.
• Bra arbetsvillkor och en trevlig arbetsplats.
Är du intresserad?
Skicka din ansökan och CV till miiaknuutila@hotmail.com
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: miiaknuutila@hotmail.com Arbetsgivare Holy Würst AB
(org.nr 559099-2540)
Södravägen 77 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
Holy Cow Jobbnummer
9469923