Extra frukostpersonal
Hotell Åregranen AB / Restaurangbiträdesjobb / Åre Visa alla restaurangbiträdesjobb i Åre
2026-01-07
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Åregranen AB i Åre
Vi behöver utöka vår familj på Hotell Granen med någon som kan hoppa in i frukosten enstaka dagar. Tex. när någon blir sjuk, när vi har större konferenser osv. Kanske du studerar eller har gått i pension och skulle önska lite extra jobb då och då :)
Vi ser gärna att du bor i Åre året runt och jobbet kan innebära både vardagar, helger och högtider.
Vi är ett litet, hemtrevligt hotell. Beläget strax ovanför Åre torg. Vi har högsta fokus på att ta hand om både våra gäster och vår personal och se till att alla trivs och mår bra.
Som frukostvärd/värdinna ansvarar du för att all mat dukas fram i tid, du sköter både det varma och det kalla. Du preparerar ny mat till kommande dag, tar hand om disk, ser till att allt är påfyllt och fräscht i matsalen, torkar bord, plockar undan när frukosten är slut osv. Du ansvarar också för att ge högsta service till att våra gäster och se till att alla känner sig välkomna.
Vi söker dig som är morgonpigg, positiv, glad, serviceinriktad, noggrann och pålitlig. Arbetspasset börjar kl 06.00 och avslutas ofta runt 12.30-13.00 tiden. Anställningen gäller som sagt enstaka dagar när vi är i behov av ett par extra händer.
Varmt välkommen att söka om detta är något som kan passa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: amanda@aregranen.se Arbetsgivare Hotell Åregranen AB
(org.nr 556604-6404), http://www.aregranen.se
Tottvägen 127 (visa karta
)
837 51 ÅRE Arbetsplats
Åregranen AB, Hotell Jobbnummer
9671482