Extra bartender till Aioli Tapasbar

2025-10-14
Aioli Tapasbar söker nu bartender till teamet! Vill du vara med och utveckla och inspirera besökare och kollegor? Ansök nu! Aioli är en tapasrestaurang belägen mitt i centrala Linköping med fokus på moderna tapas och härliga drinkar.
Vi söker nu extra bartenders som vill vara en del av vårt nya team och utvecklas tillsammans med oss. Vi letar efter en riktig glädjespridare som alltid sätter gästen i första hand och ser till att de får en bra upplevelse hos oss - service är något du brinner för! Vi ser gärna att du är en ordningsam och strukturerad person som uppskattar när det är full fart i restaurangen. Du är en ansvarsfull person som vill se resultat i arbetet.
Arbetstiderna är förlagda på kvällar och helger - perfekt för dig som är student och vill ha en sysselsättning vid sidan av studierna.
Meriterande är om du arbetat inom restaurang tidigare, men det är inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: sara.axelsson@choice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Arbetsgivare Hotel Saga i Linköping AB
(org.nr 559309-8204)
Hantverkaregatan 1 (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Saga i Linköping AB, Hotel Jobbnummer
