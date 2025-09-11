Exportsäljare till Wapro AB
2025-09-11
Wapro AB fortsätter sin internationella tillväxtresa och söker nu en driven exportsäljare som vill vara med och stärka bolagets närvaro på globala marknader. Wapro är en ledande aktör inom översvämningsskydd och flödesreglering och präglas av innovation, hög kvalitet och starkt kundfokus. Vi erbjuder en roll som exportsäljare där självständighet och relationsbyggande kombineras med det vardagsnära säljarbetet i en kultur som präglas av den familjära känslan, teamarbetet tillsammans med mod och driv framåt.
Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som exportsäljare blir du en central del i bolagets globala tillväxt tillsammans med kollegor och etablerade säljbolag i USA, Tyskland, England och Danmark. Du kommer att arbeta med både befintliga distributörer såväl som att bygga upp nya potentiella marknader som Indien, delar av Asien, Sydamerika m fl. Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
<li style="margin:0; padding:0;">Utveckla och vårda befintliga internationella återförsäljare</li>
<li style="margin:0; padding:0;">Identifiera och etablera nya partners på marknader där Wapro ännu inte är etablerat</li>
<li style="margin:0; padding:0;">Driva hela säljprocessen - från kontakt och offert till uppföljning och avslut inkl.:
<li style="margin:0; padding:0;">Utforma handlings- och aktivitetsplaner tillsammans med ansvariga hos distributörer</li>
<li style="margin:0; padding:0;">Tillsammans med ansvarig hos återförsäljare göra säljbudget och KPI-uppföljning</li>
<li style="margin:0; padding:0;">Produktutbildning till både nya och befintliga återförsäljare</li>
<li style="margin:0; padding:0;">Genomföra gemensamma kundbesök tillsammans med återförsäljare</li>
<li style="margin:0; padding:0;">Delta vid internationella och nationella mässor samt kundbesök</li>
<li style="margin:0; padding:0;">Följa upp CRM och säkerställa att alla kunder och affärsmöjligheter hanteras strukturerat</li>
Du har nära samarbete med kollegor inom försäljning, kundservice och tekniksupport och rapporterar till VD.Profil
Vi söker dig som är nyfiken på en internationell säljutmaning och som har erfarenhet av B2B-försäljning med internationell inriktning. Det vi tror och hoppas att du tar med dig är:
• Erfarenhet av etablering av nya kunder på exportmarknader
• Erfarenhet av komplex värdeförsäljning eller arbete mot offentlig verksamhet internationellt är meriterande
• Arbetar du inte på fältet idag är du en erfaren och driven innesäljare med internationell erfarenhet nyfiken på nästa steg i din karriär
• Strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt med förmåga att skapa ordning och framdrift
• God analytisk förmåga och vana att följa upp resultat och KPI:er
• Flytande engelska; fler språk är meriterande, gärna spanska
Som person är du prestigelös men självsäker, handlingskraftig och relationsskapande. Du brinner för att förstå kundens behov och omvandla möjligheter till försäljning. Du trivs med att bygga långsiktiga samarbeten, skapa struktur samt driva resultat. Rollen kräver initiativförmåga, proaktivitet och en hög grad av affärsmässighet där du kan röra dig mellan mer övergripande säljstrategier som de operativa frågorna.
Övrig information
• Placeringsort: Karlshamn
• Resor: Ca 50 resdagar/år till globala marknader
• Start: Enligt överenskommelse
• Varaktighet: Tillsvidare
• Arbetstid: Heltid, dagtid, möjlighet till att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan finns
• Lön: Individuell lönesättning
I denna rekrytering samarbetar Wapro AB med Maxkompetens. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig Rekryteringskonsult på 076-555 83 80 eller via therese.hulte@maxkompetens.se
. Ansökan tas emot via vår hemsida www.maxkompetens.se.
Vi arbetar med löpande urval och ser gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 oktober 2025.
Wapro med huvudkontor i Karlshamn är ett företag som specialiserat sig på översvämningsskydd och flödesreglering för avlopp och dagvatten i segmenten Miljö och Aqua kultur. Wapro har tagit fram flera unika produkter för att säkra vattenflöden, förhindra översvämningar samt skapa flödeskontroll. Wapro har tillverkning i Karlshamn, Sverige och Otterup, Danmark där vi utvecklar, tillverkar och marknadsför produkterna. De främsta slutkunderna är kommuner och kommunägda VA-bolag, vilka bearbetas direkt genom egna bolag i Sverige, USA, Danmark, England och Tyskland och genom partners i ett 20-tal länder i världen. Den internationella försäljningen står för ca 80 % av omsättningen.
Idag är vi totalt 50 medarbetare i bolaget, ca 20 i den svenska delen. I verksamheten arbetar alla med stort engagemang och har en god stämning som vi värdesätter högt. Wapro och dess produkter är kända på marknaden, står för mycket know-how och vill leverera en trygghet till våra kunder.
Wapro ingår i Lagercrantz Group som är en värdeskapande teknikgrupp inom B2B. Lagercrantz koncernen består av cirka 85 bolag.
