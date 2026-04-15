Export Control Manager
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en engagerad och driven Export Control Manager som vill ta en nyckelroll i att utveckla och stärka vår exportkontrollförmåga inom affärsområdet
I rollen arbetar du på en strategisk och taktisk nivå där du bidrar till att sätta ramar, utveckla arbetssätt och stötta verksamheten i komplexa frågeställningar. Du blir en viktig länk mellan styrning och operativt genomförande, med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka.
Som Export Control Manager blir du en del av Saabs exportkontrollfunktion inom Trade Compliance och affärsområdet Dynamics. Du stöttar verksamheten genom rådgivning, hantering av ärenden gentemot myndigheter samt genom att säkerställa att gällande lagar och regler inom exportkontroll efterlevs.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära:
Sätta ramar, utveckla och implementera affärsområdets gemensamma processer, riktlinjer och arbetssätt
Driva omvärldsbevakning och omsätta regulatoriska krav till verksamhetsanpassade lösningar
Kravställning mot verktyg och IT-lösningar
Fungera som expertstöd till organisationen i komplexa och principiella exportkontrollärenden
Ta fram kvalificerade beslutsunderlag och stödja ledning i strategiska frågor
Säkerställa att affärsområdet uppfyller krav inom exportkontroll och aktivt arbeta med riskhantering
Utveckla kompetens genom utbildning och informationsinsatser
Representera organisationen i interna och externa forum samt samverka med koncernfunktioner
Exportkontrollfunktionen är verksam över flera orter, och du kommer att vara placerad i Karlskoga eller Linköping - resor kommer förekomma mellan dessa orter, men även andra orter i Sverige.Publiceringsdatum2026-04-15Profil
Vi söker dig som är proaktiv, ansvarstagande och trivs i en varierad roll där du växlar mellan strategiska och operativa frågor. Du driver självständigt arbetet framåt och tar initiativ, även när ramarna inte alltid är helt tydliga.
Du är strukturerad och analytisk med god problemlösningsförmåga, och har en flexibilitet som gör att du enkelt kan ta dig an olika frågor, perspektiv och tidshorisonter. Samtidigt är du kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att omsätta komplexa regelverk till tydlig och praktisk tillämpning. Du är samarbetsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor där du får möjlighet att bygga relationer.
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom juridik, ekonomi, teknik eller statsvetenskap, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Du har erfarenhet av processutveckling och av att ta fram styrande dokument, såsom riktlinjer och arbetssätt. Du är van att hantera komplexa ärenden, göra kvalificerade bedömningar och kan arbeta både strategiskt och operativt utifrån verksamhetens behov.
Det är meriterande om du har erfarenhet från en starkt reglerad verksamhet, exempelvis försvarsindustrin eller har arbetat med exportkontroll, Trade Compliance eller liknande områden. Vana av myndighetsdialog ses också som positivt.
Har du dessutom erfarenhet av systemstöd, kravställning och samverkan med IT eller systemägare, eller av förändrings- eller utvecklingsarbete, är det en fördel.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
691 50 KARLSKOGA
Saab AB
Saab AB ida.lindvallrask@saabgroup.com
