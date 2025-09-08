Exploitutvecklare
2025-09-08
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu en kreativ exploitutvecklare med IT-säkerhetsfokus och stort driv till avdelningen för cyberverksamhet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som exploitutvecklare hör du till avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen har två huvudsakliga uppgifter; bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt att utveckla och leverera access- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten. Du kommer till ett prestigelöst arbetsklimat som präglas av starkt samarbete där du får chans att växa inom rollen genom ökad kunskap och förståelse för ditt arbetsområde.
I rollen som Exploitutvecklare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att hitta och utnyttja sårbarheter inom programvara, framförallt i form av:
Detaljgranskning av programvara ur ett säkerhets- och systemperspektiv
Forskning och utveckling av verktyg
Omvärldsbevakning inom IT-säkerhet
Resultatet av dina insatser kommer att leverera direkt verksamhetsnytta till stora delar av FRA.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis datateknik, datavetenskap eller som civilingenjör, alternativt att du på annat sätt förvärvat kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.
Erfarenhet av sårbarhetsanalys och exploitutveckling
Kunskap om reverse engineering
Kunskap om programmering i C/C++ och/eller Rust
Kunskap om Assembler t.ex. x86, ARM
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskaper inom systemnära programmering
Kunskap om hur operativsystem (t.ex. Linux eller Windows) är uppbyggda
Kunskap om sårbarhetsmitigeringar (t.ex. ASLR, DEP, CFG)
Analys av sårbarheter i webbapplikationer
Kunskap om fuzzing
Kunskap om kompilatorer
Kunskaper i ryska och/eller kinesiska i tal och skrift
De meriterande kunskaperna avspeglar variationen i de arbetsmoment som kan förekomma i den här tjänsten. Vi välkomnar dig att söka som inte har erfarenhet från de här områdena, det allra viktigaste är att du är nyfiken och har förmåga att tillskansa dig ny kunskap.
Vi tillämpar arbetsprov som en del av vår urvalsprocess.
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:
Utvecklingsorienterad - För att trivas i rollen har du lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Du är gärna med och driver och implementerar förändring där du ser att det behövs.
Uthållig - Du kommer att stöta på motgångar i ditt arbete. Därför är det viktigt att du förblir motiverad och effektiv för att trots bakslag och besvikelser kunna avsluta dina projekt och uppnå resultat.
Bra på att samarbeta - I den här rollen kommer du att arbeta nära dina kollegor, varför vi ser att du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt genom konstruktiv kommunikation. Du ser vikten av att dela med dig av din kunskap och information till gruppen för att uppnå gemensamma mål.
Analytisk - Du drivs av att få använda din problemlösande analysförmåga för att lösa komplexa arbetsuppgifter.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 51 11. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2025-10-05.
Referensnummer 2025FRA1835-1 .
Sökord: exploitutveckling, exploits, sårberhetsutveckling, CVE, IT-säkerhet, säkerhetsforskare, vulnerability researcher Ersättning
