Exploateringsingenjör
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vi söker en till två exploateringsingenjörer, där vi vill anställa en erfaren exploateringsingenjör och vi kan även anställa en exploateringsingenjör med mindre erfarenhet. Du kommer att vara anställd på Samhällsutvecklingskontoret på Kommun styrelsens förvaltning.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
I rollen som exploateringsingenjör i Varbergs Kommun verkar du huvudsakligen i exploateringsprojekt framför allt i bostadsprojekt men även verksamhetsprojekt. Du gör detta i nära samverkan med planarkitekt, projekteringsingenjör, byggprojektledare m.fl. I vissa fall är du förutom exploateringsingenjör även projektledare.
Din huvudsakliga uppgift är att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela exploateringsprocessen från idé och planering till genomförande. Du sköter bland annat exploateringsavtal, markupplåtelser, gatukostnader, fastighetsregleringar och andra juridiska och ekonomiska frågor (exploateringsekonomin) inom projektet.
Om du är en erfaren exploateringsingenjör kommer du att få möjligheten att verka i projekt som hanterar stadsutvecklingsområden (programområden), projekt som hanterar förtätning av tätorter eller projekt som utvecklar verksamhetsområden i såväl tidiga skeden (före planprogram) till själva genomförandet (detaljplan med projektering och produktion av allmän plats). Vi är särskilt intresserade av dig som är intresserad av arbetet i tidiga skeden.
Om du är en mindre erfaren exploateringsingenjör kommer du främst att arbete den del som hanterar själva genomförandet i privata exploateringsprojekt (detaljplan med projektering och produktion av allmän plats).Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom samhällsutveckling/samhällsplanering med delar inom ekonomi, juridik och naturvetenskap/teknik som svarar mot vad en exploateringsingenjör bör kunna.
Har du tidigare erfarenheter av exploateringsekonomi och projektledning inom alla skeden är det meriterande men viktigast för oss är din personliga lämplighet.
Arbetet innebär mycket kontaktskapande vilket förutsätter att du har god förmåga att kommunicera väl på svenska i tal och skrift samt en god förmåga att bygga upp och bibehålla förtroendefulla relationer. Du är engagerad, drivande och lösningsfokuserad.
Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare är delaktig och tar ansvar, inte enbart för din del av arbetet, utan också för helheten. Vi uppskattar att du tar initiativ och delar med dig av idéer och synpunkter. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kan bidra till och komplettera den befintliga arbetsgruppen.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
