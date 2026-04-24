Expert Systemutvecklare / Mjukvaruarkitekt (.NET)
Soros Consulting AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-04-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med system som är avgörande för framtidens energisystem? Vi söker nu en mycket senior systemutvecklare som även kan ta en ledande roll som mjukvaruarkitekt i komplexa och samhällskritiska IT-miljöer.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en verksamhet i stark förändring där nya krav inom energimarknad och kraftsystem driver utvecklingen av avancerade IT-stöd. Uppdraget innebär en kombinerad roll där du både utvecklar själv och leder tekniska beslut som arkitekt.
Arbetet sker i agila team och kan omfatta både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga system och webbapplikationer. Fokus ligger på robusta lösningar med höga krav på säkerhet, kvalitet och prestanda.

Dina arbetsuppgifter
Agera mjukvaruarkitekt och leda tekniska vägval
Designa, utveckla och testa systemlösningar
Arbeta med både backend och viss frontend
Ta fram och uppdatera krav-, design- och systemdokumentation
Bidra i hela utvecklingslivscykeln från krav till förvaltning
Hantera incidenter, felsökning och vidareutveckling
Samarbeta nära team, verksamhet och andra intressenter
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Minst 15 års erfarenhet av systemutveckling i .NET / ASP.NET
Minst 5 års erfarenhet av .NET Core (.NET 5 eller senare)
Mycket god erfarenhet av MS SQL och databasutveckling
Erfarenhet av REST API:er och moderna integrationslösningar
Erfarenhet av Entity Framework Core
Erfarenhet av frontend (HTML, CSS, JavaScript)
Minst 10 års erfarenhet som mjukvaruarkitekt inom .NET
Erfarenhet av CI/CD pipelines (Azure DevOps)
Erfarenhet av VBA i Excel
Meriterande
Erfarenhet från samhällskritisk verksamhet med höga säkerhetskrav
Erfarenhet av system för kraftsystem eller energibranschen
Erfarenhet av kapacitetsplanering inom kraftsystem
Uppdragsinformation
Omfattning: Heltid
Plats: Sundbyberg (upp till 50% distans)
Säkerhetsprövning: Krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9875706