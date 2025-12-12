Expert hållbara värdekedjor
Naturvårdsverket / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att bidra till mer hållbara värdekedjor genom att främja resurseffektiva lösningar som bättre design, längre livslängd och reparerbarhet? Då kan du vara den medarbetare som förstärker Resurseffektivitetsenheten.
Naturvårdsverket arbetar med att förse regeringen med välanalyserade beslutsunderlag och driva på utvecklingen av klimat- och miljöpolitik inom Sverige, EU och internationellt.
Resurseffektivitetsenheten arbetar med att utveckla och implementera styrmedel och åtgärder för en samhällsekonomiskt effektiv omställning till en cirkulär ekonomi i ett livscykelperspektiv. Enheten arbetar för cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och avfallsförebyggande i olika värdekedjor och materialströmmar som till exempel plast, kritiska råmaterial, textil och livsmedel. I uppdraget ingår även att bidra till klimat- och miljöarbetet inom EU och internationellt.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer aktivt att bidra till omställningen i samhället mot högre resurseffektivitet och hållbar cirkulär ekonomi. Utgångspunkten är analys av och kunskap om flöden i olika värdekedjor samt aktörernas förutsättningar och konkurrenskraft. Med detta bidrar du till att lagstiftning implementeras effektivt och uppskattar om uppsatta mål kommer nås. Du arbetar för resurseffektiva lösningar som exempelvis längre livslängd, reparationer och cirkulära affärsmodeller.
I arbetsuppgifterna ingår att tillgodogöra sig information, dra slutsatser och omsätta dessa i handling. Att läsa, tolka och förstå regelverken är en del av arbetet, liksom att kunna agera utifrån myndighetsrollen. Du kommer arbeta tillsammans med kollegor med liknande uppgifter och med jurister och kommunikatörer samt samverka med olika aktörer i samhället. I tjänsten kan ingå att företräda Naturvårdsverket i olika sammanhang genom att exempelvis hålla föredrag eller uttala sig i media. Deltagande i förhandlingar och möten i EU sammanhang kan förekomma.
Över tid kan prioriteringar i värdekedjor variera och krav utifrån lagstiftningen ändras.
Din kompetens
Krav för anställningen
• Du har examen inom relevant universitets- eller högskoleutbildning, t.ex. ingenjörs- eller naturvetenskap eller likvärdigt
• Cirka 5-10 års erfarenhet av hur man framgångsrikt kan skapa förutsättningar för att reducera resursanvändning, genom exempelvis förlängd livslängd av produkter, reparerbarhet, återanvändning.
• Kunskap om innehåll i relevant lagstiftning inom cirkulär ekonomi som exempelvis, ekodesignförordningen, kritiska råmaterialakten och/eller avfallsdirektivet.
• Relevant kunskap inom en eller flera värdekedjor eller flöden som exempelvis kritiska råmaterial, elektronik och bygg.
• Projektledarkunskap i projekt med mer än en deltagare.
• Förmåga att snabbt sätta sig in i nya värdekedjor, skapa förståelse för flöden och aktörer samt deras behov och förutsättningar.
• God förmåga att uttrycka dig kort och koncist i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Meriterande
• Erfarenhet av att driva samverkansprocesser med aktörer i en värdekedja
• Förmåga och erfarenhet av att analysera och prognosticera utveckling av flöden inom en värdekedja, exempelvis i förhållande uppsatta mål
• Erfarenhet av styrmedelsutveckling
• Erfarenhet av att använda AI på ett ansvarsfullt och säkert sätt i professionellt sammanhang
Personliga egenskaper
För att lyckas i denna roll behöver du
• ha god förmåga att samverka och samarbeta
• arbeta effektivt och resultatinriktat
• vara analytisk och flexibel
• agera professionellt, i vårt fall ur ett myndighetsperspektiv
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 4 jan 2026.
Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Uwe Fortkamp. enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), http://www.naturvardsverket.se Jobbnummer
9641964