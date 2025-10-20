Executive Assistant till Addnode Group
2025-10-20
Addnode Group söker nu en Executive Assistant. Det här är möjligheten för dig som vill vara med på en spännande resa i ett växande, internationellt IT-bolag med huvudkontor i Stockholm.
Som Executive Assistant blir du ett viktigt stöd i vardagen för vår VD och CFO. Du får en bred och varierad roll där du arbetar nära hela koncernledningen och är en självklar del av teamet på moderbolaget, som idag består av cirka 15 personer. I hela koncernen är vi 3 000 medarbetare.
Det här är en viktig roll med mycket ansvar, i en miljö där du verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som Executive Assistant får du vara med och bygga upp strukturen kring VD och CFO:s arbete. Allt från kalendrar och mötesförberedelser till ledningsforum och IR-event. Det här är en roll för dig som gillar att ta ansvar, ser helheten och skapar ordning i en omväxlande och dynamisk miljö. Dina dagar kommer att variera men i huvudsak bestå av följande arbetsuppgifter:
Optimera kalendrar för interna och externa möten
Samordna ledningsgruppsmöten, divisionsmöten och styrelsemöten - från kallelse till underlag och protokoll
Ta fram presentationsmaterial och dokumentation
Bistå med administration i samband med internationellt aktieprogram och årlig löneadministration
Säkerställa att kommunikationen inom och kring ledningsgruppen flyter smidigt
Stötta i projekt - både interna initiativ och externa sammanhang
Stötta vid produktion, planering och publicering av finansiella rapporter
Vara med och planera och genomföra årliga kapitalmarknadsdagar
Koordinera bolagsstämmor samt andra större samlingar, exempelvis träffar för koncernens ledare
Ansvara för digital infobox samt bistå med publicering på webben
Vem vi söker
Du är en erfaren Executive Assistant som har arbetat i en börsnoterad eller internationell miljö. Har du erfarenhet av Investor Relations, arbete med styrelse och ledning, eller eventkoordinering är det ett extra plus.
Som person ser vi att du är trygg i att jobba nära beslutsfattare och har en stark känsla för integritet, struktur och detaljer. Du är van att arbeta med konfidentiellt material och att hålla deadlines.
Vi ser att du är en person som trivs med att skapa ordning, bygga rutiner och vara ett nav för information. Du har hög servicekänsla och ett prestigelöst förhållningssätt samtidigt som du är proaktiv och självgående. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och har goda digitala färdigheter, särskilt i Office-paketet. Ett plus om du har erfarenhet av att publicera på webben och Linkedin.
Vad erbjuder vi
Det här är en unik möjlighet att få en central och meningsfull roll i ett börsnoterat bolag. På Addnode Group får du arbeta nära beslutsfattare, få inblick i strategiska processer och bidra till bolagets utveckling. Du kommer till en platt organisation med snabba beslutsvägar, trevliga kollegor och en sund kultur.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med placering i moderna lokaler. Möjlighet till hybridarbete finns när det passar verksamheten. Vi har förmåner som friskvårdsbidrag, tjänstepension, kompetensutveckling och mer därtill.
Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar kunskapsledande bolag som digitaliserar samhället. Våra dotterbolag erbjuder lösningar som gör det möjligt att planera, designa och förvalta hållbara samhällen. Vi är drygt 3 000 medarbetare i över 20 länder, och vårt moderbolag ligger i Stockholm. Addnode Group är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs gärna mer på www.addnodegroup.comPubliceringsdatum2025-10-20Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Addnode Group med OnePartnerGroup Stockholm. Tillträde så snart som möjligt men det viktigaste är att hitta rätt person. Placering är på Addnode Groups huvudkontor på Norra Stationsgatan 93.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
