Föremålsantikvarie till Västergötlands museum
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2026-06-11
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Västergötlands museum är ett attraktivt besöksmål och en välkänd kulturinstitution i Västsverige och nationellt. Med en av Sveriges rikaste föremålssamlingar, ett 40-tal byggnader, omfattande grönområden och ett museijordbruk erbjuder museet en unik kombination av kulturarv, natur och forskning.
Västergötlands museum är en självständig stiftelse som har till ändamål att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan kulturell verksamhet inom Skaraborg. Att samverka med företrädare för den statliga kulturminnesvården inom länet och förvalta stiftelsens samlingar, byggnader, markområden och övriga tillgångar ingår också i museets uppdrag.
Museets stiftare är Västra Götalandsregionen, Skara kommun och Västergötlands Fornminnesförening. Läs mer om museets verksamhet på vår hemsida https://vastergotlandsmuseum.se.
Vill du veta mer om vårt område se www.livetiskaraborg.se
Nu söker vi dig som vill bli vår nya föremålsantikvarie till samlingsenheten.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad vid museets samlingsenhet, som ansvarar för museets magasin, accessionskatalog, samlingsdatabaser och preventiv konservering. I enheten ingår en konservator, en arkeolog, en arkivarie och fyra museiassistenter.
Som föremålsantikvarie hos oss kommer du att ha ett övergripande ansvar för samlingarnas förvaltning och utveckling samt fungera som samordnare och kontaktperson för föremålsenheten. I rollen ingår både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Arbetet kan vara fysiskt krävande eftersom tunga lyft kan förekomma.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
tillgängliggöra samlingarna för studiebesök från skolor, föreningar och forskare
ge intern och extern service i antikvariska frågor
hantera och förflytta föremål vid behov
administrera in- och utlån samt fastställa försäkringsvärden
arbeta aktivt i museets samlingsförvaltningssystem Primus
delta i och driva projekt kopplade till samlingsförvaltning och digitalisering
aktivera samlingarna genom utställningar, programverksamhet och samarbeten
upprätta, samordna och implementera rutiner, handlingsplaner, policydokument och insamlingsstrategier
samordna arbetet inom föremålssamlingarna, inklusive planering, uppföljning och utveckling av verksamheten
samverka med övriga enheter inom museet
delta i museets ledningsgrupp och bidra till museets strategiska utveckling i nära samarbete med museichef och övriga enhetsansvarigaKvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot kulturhistoria eller annan för tjänsten relevant utbildning, till exempel föremålsantikvarie. Du har teoretisk kunskap och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med kulturhistoriska samlingar, inklusive föremålshantering, samlingsförvaltning, utställningsarbete och databaser.
Det är meriterande om du har haft samordnande eller ledande arbetsuppgifter tidigare, inklusive personalansvar. Det är en fördel om du har erfarenhet av att jobba i databasen Primus. Vi verkar i en jordbruksbygd och stora delar av samlingarna anknyter till det. Därför är det meriterande om du har kunskaper i agrarhistoria.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Körkort B är ett krav.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har ett gott ordningssinne. Du arbetar självständigt mot uppställda mål men trivs också i samarbete med andra. Du har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt, är kommunikativ och bidrar med engagemang och helhetsperspektiv.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader
Omfattning: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Skara, Västra Götaland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: rekrytering@vgmuseum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Västergötlands Museum
, https://vastergotlandsmuseum.se/
Stadsträdgården (visa karta
)
532 23 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västergötlands Museum Kontakt
Museichef
Claes Fahlgren claes.fahlgren@vgmuseum.se 073-028 33 93 Jobbnummer
9959451