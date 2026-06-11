Flyttmedarbetare vid behov timanställning
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2026-06-11
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Flyttservice Kalmar Län AB | Kalmar
Flyttservice Kalmar Län AB är Kalmars lokala flyttfirma sedan 1998. Vi hjälper privatpersoner och företag i hela Kalmar län med packning, flytt, montering och magasinering – alltid med egna medarbetare och med marknadens lägsta reklamationsindex.
Nu söker vi dig som vill arbeta extra hos oss vid behov, till exempel vid större uppdrag och arbetstoppar.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som timanställd flyttmedarbetare hjälper du till med bärning, packning, lastning och montering tillsammans med våra erfarna fastanställda kollegor. Arbetspassen bokas i förväg utifrån uppdragens omfattning, och arbetet sker dagtid på vardagar med vissa inslag av helger.
Tjänsten passar dig som studerar, har en annan deltidssysselsättning eller vill testa flyttbranschen – flera av våra fastanställda har börjat just som timanställda.
Vi erbjuder
Timanställning med lön enligt kollektivavtal
Flexibla arbetspass som bokas i god tid
Arbete i ett erfaret och välkomnande team
Möjlighet till fast anställning för rätt personKvalifikationer
God fysik och vana vid tunga lyft
Punktlighet, gott humör och servicekänsla
Goda kunskaper i svenska i tal
B-körkort är meriterande men inget krav
Tidigare erfarenhet av flytt-, lager- eller byggarbete är meriterandeSå ansöker du
Skicka ett kort mejl med vem du är, en bild, och eventuell tidigare erfarenhet till miniflytt@msn.com
. Märk mejlet med "Timanställning". Urval sker löpande.
Frågor? Ring 0480-189 70.
Omfattning: timanställning vid behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: miniflytt@msn.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flyttservice Kalmar Län AB
(org.nr 556754-9273)
Tjuvbackevägen 1-5 (visa karta
)
392 39 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flyttservice Kalmar Län AB Jobbnummer
9959449