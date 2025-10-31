Examensarbete inom byggkonstruktion
Afry AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-10-31Beskrivning av jobbet
Inledning
Byggbranschen digitaliseras. Hela byggnadsverk kan idag uppföras med en digital modell som exakt underlag. Detta innebär att en avsevärd mängd information måste kunna utläsas ur byggmodellen vilket ställer stora krav på att den är komplett och felfri. För att underlätta för konstruktören krävs nya verktyg för att automatisera och effektivisera arbetet. Utveckling behövs bland annat inom beräkning, redovisning och kvalitetssäkring samt kopplingen mellan dem.
AFRY har sedan tidigare utvecklat parametriska modeller både för globala strukturer så som stålhallar och stabiliserande torn och isolerade konstruktioner så som pelarfundament. Modellerna har effektiviserat konstruktionsarbetet och bidragit till högre kvalitet i BIM- och beräkningsmodellerna. Det föreslagna examensarbetet kommer att fortsätta det arbetet.
Ämne
Det finns en stor potential i automatisering och parametrisk modellering av pelarfundament både när det gäller beräkning och redovisning då dagens verktyg ofta har begränsningar eller kräver en stor del manuell input. Speciellt i tidiga skeden kan tidsbesparingen vara stor.
I examensarbetet ingår följande:
1. Genomgång av tidigare utförda studier och utvecklingsarbete inom AFRY.
2. Framtagning av algoritm för beräkning, dimensioner och modellering av pålade pelarfundament.
3. Utveckling av applikation med anslutning mot Tekla API.
4. Testning och implementering av programvaran.
5. Jämförelse med traditionella metoder.
Syfte och målsättning
Att ta fram en komplett applikation för beräkning, dimensionering och modellering av pålade pelarfundament för att effektivisera dess konstruktion och redovisning.Kvalifikationer
Du förväntas ha läst en civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom Samhällsbyggnad eller Väg- och vattenbyggnad med inriktning mot byggkonstruktion. För detta examensarbete behöver du även ha grundläggande kunskaper inom programmering och/eller ett starkt intresse av att lära dig mer om programvaruutveckling. Examensarbetet utförs från AFRYs kontor i Stockholm och lämpligen i grupp om två.
Ytterligare information
Att starta din karriär hos AFRY under din tid som student är ett utmärkt tillfälle för dig att lära känna oss som arbetsgivare, och för oss att lära känna dig. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Som student hos AFRY vill vi erbjuda dig möjlighet att skapa karriären du alltid drömt om.
Låter det här som rätt utmaning för dig? Välkommen med din ansökan! Vi behandlar ansökningar löpande och exjobben kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vid frågor kontakta Daniel Gustafsson, daniel.gustafsson@afry.com
.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13105P". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9583624