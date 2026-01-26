Eventsäljare till Thomas Stenström, 7 februari, Kalmar
Gillar du event-miljöer, träffa folk och samtidigt tjäna pengar? Är du duktig på att sälja bra produkter? Då är EVENTSÄLJARE på KILLNOISE det perfekta extrajobbet för dig! Som en del av vårt team jobbar du med försäljning av öronproppar och regnponchos utanför Gyllene Tider-konserten på Fredrikskans, 5 aug !
Vi söker dig som är en glad och energisk person! Du har mycket lätt för att ta kontakt med människor, du är inte det minsta blyg inte och du älskar att sälja bra produkter! Tidigare erfarenheter inom sälj, sport och lagarbete är mycket meriterande, men inget krav. Din attityd och personlighet är allra viktigast!
KILLNOISE är ett svenskt företag som tillverkar funktionella och stilrena öronproppar. Vi jobbar på festivaler, konserter och events. Kolla in oss på www.killnoise.com
eller www.facebook.com/killnoise Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eventsäljare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Killnoise Event AB
(org.nr 559092-9872)
392 34 KALMAR Arbetsplats
Hatstore Arena Jobbnummer
9703306