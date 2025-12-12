Eventpersonal Mora
2025-12-12
Vi söker nu personal inför Vasaloppet!
Hos oss på boost får du erfarenhet av en mängd olika typer av arbete och event. Vi jobbar med brand experience och B2C event för flertalet stora kunder inom FMCG.
Vid anställning erbjuder vi en vid behovs anställning, du kommer att få förslag på olika arbetspass och får sen ta ställning till om du kan och vill jobba varje pass. Detta gör arbetet väldigt flexibelt och det är exempelvis perfekt att kombinera med studier.
Vi söker dig som tycker om kundkontakt och alltid har ett leende på läpparna. Arbetet är väldigt socialt och du kommer att agera ansiktet utåt för stora globala varumärken.
Flytande svenska och bra engelska i tal är ett krav. I övrigt är det viktigaste en positiv attityd och en vilja att lära sig och vara engagerad i arbetet.
Ansökan skickas till: jobb@boost.se
Skriv: Ansökan Mora i ämnesfältet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: jobb@boost.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Mora". Arbetsgivare Boost Marketing Group Nordic AB
(org.nr 556886-0273), https://www.boost.se/ Jobbnummer
9641119