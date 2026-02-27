Event- och marknadskoordinator till Borås City!
Vill du arbeta med marknadsföring och evenemang i hjärtat av Borås?
Vi söker nu en strukturerad och kreativ event- och marknadskoordinator som vill vara med och utveckla stadskärnans aktiviteter och kommunikation.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som event- och marknadskoordinator får du en varierad roll där du kombinerar kreativt arbete med administration och praktiskt eventstöd. Du arbetar nära din kollega med att stärka kommunikationen kring stadens aktiviteter och bidra till att våra evenemang genomförs på ett professionellt och inspirerande sätt.Dina arbetsuppgifter
Planera och publicera innehåll i sociala medier
Uppdatera och utveckla innehåll på webbplats
Ta fram enklare marknadsföringsmaterial (digitalt och tryck)
Administrera och hantera uppgifter kopplade till vårt presentkort
Assistera vid planering och genomförande av evenemang
Koordinera praktiska detaljer inför aktiviteter och kampanjer
Vi söker dig som
Har intresse för marknadsföring, kommunikation och event
Är strukturerad och har god administrativ förmåga
Är kreativ och har känsla för form och innehåll
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och tycker om ett varierat arbete
Erfarenhet av sociala medier, CMS eller enklare grafisk produktion är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att utvecklas inom din roll och sätta din prägel på vårt innehåll
Ett kreativt och engagerat team som älskar att samarbeta och hitta nya lösningar.
Vi utgår från vårt kontor på Österlånggatan i Borås
Arbetstider vardagar 8-17, med viss variation kvällar och helger vid evenemang.
Låter denna tjänst som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 20 mars till info@borascity.se
Intervjuer kommer att hållas löpande. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en projektanställning till och med augusti 2026 med goda möjligheter till förlängning.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Fakta Borås City:
Borås Citys huvuduppgift är att verka för en levande stadskärna. Det görs genom olika aktiviteter under året, där Sommartorsdagarna® är den mest kända. Ambitionen är att skapa en stadskärna med ett varierat utbud som sjuder av liv och rörelse. Allt görs tillsammans med butiker, krögare, verksamheter, fastighetsägare och Borås Stad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@borascity.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Event- och marknadskoordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås City Samverkan AB
(org.nr 556411-6001)
Österlånggatan 17 (visa karta
)
503 31 BORÅS Jobbnummer
9768087