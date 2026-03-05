Event- och kommunikationskoordinator till KTH Innovation
Vill du arbeta i hjärtat av en av Europas ledande startuphubbar? KTH Innovation söker nu en Event- och kommunikationskoordinator.
Vi söker dig som vill bidra till att fler innovationer tar form. Hos oss får du en operativ och varierad roll med många kontaktytor där du är med och planerar, genomför och utvecklar aktiviteter och kommunikationsinsatser som samlar studenter, forskare, entreprenörer, investerare och ekosystemsaktörer.
Det här är en roll för dig som vill arbeta mitt i en av Europas ledande innovationsmiljöer, där nya lösningar skapas och morgondagens bolag byggs.
Välkommen med din ansökan!
Om KTH Innovation
Varje år möter vi över 400 team med nya idéer. Vårt stöd innefattar affärsutvecklingscoaching, rekrytering, finansiering och tillgång till ett starkt nätverk av investerare och samarbetspartners. Vårt uppdrag är att omvandla kunskap och forskning från KTH till hållbara innovationer och konkurrenskraftiga bolag.
Vi arbetar för att fler studenter och forskare ska testa entreprenörskap, och för att skapa en inkluderande miljö där både människor och idéer kan utvecklas. Innovationshubben är KTH:s centrala mötesplats för entreprenörskap och en plats där människor med idéer knyts samman med näringsliv, investerare och andra som vill bidra till att idéerna blir verklighet.
Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du operativt med att planera och genomföra event och aktiviteter kopplade till KTH Innovations verksamhet, samt att producera innehåll och kommunikationsmaterial. Du arbetar nära event- och kommunikationsansvariga, och du är med och säkerställer att våra aktiviteter håller hög kvalitet och når rätt målgrupper.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
- Planera och genomföra event och aktiviteter för studenter, forskare och externa aktörer
- Bidra till att öka kännedomen om KTH Innovation och stärka deltagandet i våra program och event genom målgruppsanpassad kommunikation
- Presentera KTH Innovations verksamhet för interna och externa grupper
- Producera, publicera och följa upp innehåll för webbplats, nyhetsbrev och sociala medier med anpassat budskap och tonalitet efter olika målgrupper
- Ta fram och uppdatera kommunikationsmaterial såsom presentationer, trycksaker och digitalt innehåll i enlighet med varumärkesprofil och grafiska riktlinjer
- Bidra till att utveckla innovationshubben som en levande och attraktiv mötesplats, exempelvis genom informationsmaterial och visuella uttryck i våra lokaler
Kvällsarbete kan förekomma i samband med event
Kvalifikationer Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation, event eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Minst två års relevant arbetslivserfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och/eller event, inklusive erfarenhet av planering och genomförande av publika aktiviteter
- Erfarenhet av operativt kommunikationsarbete och produktion av kommunikationsmaterial för webb, nyhetsbrev och sociala medier
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, då den dagliga kommunikationen sker på båda språken
Personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
- Initiativtagande - du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt
- Samarbetsinriktad - du arbetar väl tillsammans med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat
- Kreativ - du ser möjligheter och bidrar med idéer som kan omsättas i praktiken
- Omdömesfull - du gör genomtänkta avvägningar och agerar professionellt
- Uppmärksam - du är noggrann och har öga för detaljer i både genomförande och kommunikation
Meriterande
- Intresse för innovation och entreprenörskap samt erfarenhet från liknande miljöer
- Utbildning eller kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig inom grafisk design och vana av verktyg som Adobe Illustrator, InDesign, Canva eller liknande
- Erfarenhet av enklare videoproduktion och redigering
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
