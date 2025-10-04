Event- och byggpersonal till Danmark
2025-10-04
Publiceringsdatum2025-10-04Om tjänsten
S3 Event AB söker nu nya medarbetare till vårt växande team. Vi arbetar med event, byggnationer och projekt i Danmark och behöver både arbetsledare och erfarna arbetare.
Arbetet är fysiskt krävande och kräver både uthållighet och en positiv inställning. Du kommer att vara en viktig del av vårt team där vi värdesätter ansvarstagande, samarbete och förmågan att se kundens behov.Kvalifikationer
Svenskt medborgarskap (krav)
Flytande svenska och engelska (krav)
Boende max 50 minuter från Malmö (krav)
Erfarenhet inom bygg, event, logistik eller liknande arbete (krav)
Yrkesutbildning som snickare eller motsvarande (meriterande)
B-körkort, (meriterande)
God fysik och vana att arbeta i ett högt tempo.
Då vi arbetar för myndigheter och olika skyddsobjekt kommer vi även tillämpa drogtester inför, under och mellan arbete. (Krav)
Pass, du måste ha svensktpass eller giltigt (svenskt) internationellt Id (Krav)
Vi söker dig som är: positiv, flexibel och lösningsorienterad.
Har förmåga att ta ansvar och samarbeta i grupp.
Vill utvecklas och på sikt ta större ansvar, exempelvis som arbetsledare.
Vi erbjuder:
Timanställning med chans till fast tjänst.
Möjlighet att arbeta i spännande miljöer i Danmark.
Möjlighet att växa med oss och ta större ansvar i framtida projekt.
Du kommer ligga borta med övernattning i perioder så det är ett krav att du kan det.
Intervjuer sker löpande och anställning sker snarast möjligt.Så ansöker du
Skicka personligt brev och CV med bild till: rekrytering@s3event.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!Kontaktperson för detta jobb
Jonas
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: rekrytering@s3event.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete danmark".
