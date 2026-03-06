Event Sales Manager till Meetly Group AB
Meetly AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meetly AB i Stockholm
Event Sales Manager
Meetly.se | Stockholm |
Vill du arbeta med konferenser, möten och företagsevent - och samtidigt skapa affärer?
Meetly.se söker nu en Event Sales Manager som vill hjälpa företag boka möten, konferenser och event runt om i Sverige.
Det här är en roll för dig som gillar kundkontakt, affärer och ett högt tempo - och som vill arbeta i en bransch där varje affär leder till ett verkligt event.
Om Meetly
Meetly.se hjälper företag att boka konferenser, möten, kickoffer och företagsevent.
Vi matchar företagens behov med rätt anläggningar, upplevelser och upplägg - och gör det enkelt att planera och genomföra lyckade event.
Våra kunder är företag, organisationer och eventarrangörer över hela Sverige.
Om rollen
Som Event Sales Manager arbetar du både med att skapa nya kundrelationer och boka event.
Du kontaktar företag kring deras kommande konferenser, möten och företagsevent, bokar möten och hjälper dem hitta rätt upplägg och plats för sitt event.
Rollen innebär att du både driver nya affärer och utvecklar långsiktiga kundrelationer.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
• Kontakta företag kring deras kommande konferenser, möten och event
• Boka konferenser, möten och företagsevent
• Boka möten och skapa nya kundrelationer
• Hantera bokningar från första kontakt till genomfört event
• Arbeta aktivt med att utveckla och underhålla din kundstock
• Samarbeta med vårt team och våra partners
Vi söker dig som
• Är social och gillar att prata med människor
• Har driv och gillar att skapa affärer
• Har lätt för att ta kontakt med nya företag
• Är självgående och strukturerad
• Trivs i ett snabbt och entreprenöriellt tempo
Erfarenhet av försäljning, event eller konferenser är meriterande - men rätt energi och inställning är viktigast.
Vad vi erbjuder
• En spännande roll i mötes- och eventbranschen
• Möjlighet att arbeta med företag och event över hela Sverige
• Fast lön + provision
• Möjlighet att bygga egna kundrelationer
• Ett entreprenöriellt team med korta beslutsvägarSå ansöker du
Skicka din ansökan till rekrytering@meetly.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: rekrytering@meetly.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meetly AB
(org.nr 559014-0637)
Jungfrugatan 38 (visa karta
)
114 44 STOCKHOLM Jobbnummer
9781818