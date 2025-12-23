Event, pr & marknadsförings ansvarig
2025-12-23
I rollen har du helhetsansvar för att Unda Camping & Resort upplevs, syns och väljs - både av nya och återkommande gäster.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
planering, marknadsföring och genomförande av event (A-, B- och C-event)
sociala medier, främst Facebook och Instagram
kampanjer och erbjudanden, till exempel bo-paket och säsongserbjudanden
att hålla hemsidan levande, uppdaterad och säljande
att skapa kontinuerlig synlighet och faktisk försäljning för Unda Camping & Resort
Du rapporterar till VD och arbetar tätt tillsammans med operativt ansvarig samt F&B manager, restaurangchef och kökschef.
Rollen omfattar inte generell drift eller brandsläckning.
Ditt fokus är upplevelse, event, marknadsföring och kommunikation - fullt ut.
Vem vi söker
Vi söker inte en traditionell marknadsförare.
Inte heller en renodlad eventkoordinator.
Vi söker en självständig doer - med känsla för upplevelser, människor och affär.
Grundkrav
Du:
har erfarenhet av marknadsföring, kommunikation, event eller liknande
är van att arbeta självständigt från idé till genomförande
har god förståelse för sociala medier och digital kommunikation
uttrycker dig väl i text på svenska
trivs i en miljö där det händer mycket och där alla dagar inte ser likadana ut
Personliga egenskaper - det som verkligen avgör.
Du:
är initiativrik och handlingskraftig
är trygg i att fatta beslut utan detaljstyrning
ser möjligheter snarare än begränsningar
klarar både planering och genomförande
trivs med att vara mitt i verksamheten när det händer saker
Du har dessutom ett brett socialt och professionellt nätverk - eller förmågan att snabbt bygga ett.
Det innebär att du:
känner människor som i sin tur känner andra
har lätt för att ta kontakt, skapa samarbeten och öppna dörrar
inte är beroende av färdiga kontaktlistor för att få saker att hända
Det handlar inte om kändisar - utan om räckvidd, relationer och driv.
Meriterande (men inget krav)
erfarenhet från besöksnäring, restaurang, turism eller upplevelsebranschen
tidigare arbete med eventproduktion
vana vid kampanjarbete och erbjudanden
erfarenhet av enklare hemsideuppdateringar (CMS, bokningsflöden)
Det här är inte rollen för dig som...
vill ha godkännande på varje inlägg eller beslut
söker en ren kontorsroll 8-17
vill arbeta strategiskt utan att genomföra
ogillar kvällar och helger i samband med event
Vi erbjuder
en central roll i en växande verksamhet
stort eget ansvar och högt förtroende
möjlighet att påverka, forma och utveckla Unda långsiktigt
en arbetsplats där upplevelser, människor och affärer möts
Kort sagt
Det här är rollen för dig som vill:
skapa upplevelser som märks
driva marknadsföring på riktigt
arbeta nära verksamheten
och se direkt effekt av ditt arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: knut@undacamping.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BTL AB
(org.nr 559288-3549)
unda 149 (visa karta
)
451 94 UDDEVALLA Arbetsplats
Unda camping & resort Jobbnummer
9663457