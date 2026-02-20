Evenemangskoordinator
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.
Som evenemangskoordinator tillhör du sektionen Verksamhetsstöd som finns placerad inom stab HR och IT. Sektionen består av flera team som utöver evenemang, möten och utbildningar även arbetar med beredningsstöd, ärendekoordinering och avdelningsadministration.
Att vara en mötesplats för kommuner och regioner är av stor betydelse för SKR och vi har årligen ett rikt utbud av konferenser, utbildningar och seminarier för våra medlemmar. SKR erbjuder såväl större evenemang och konferenser som digitala eller fysiska utbildningar inom en rad olika områden.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Kraven på både form och utbud av vilka utbildningar och möten som erbjuds har de senaste åren förändrats i rask takt och vi arbetar kontinuerligt med utveckling av våra arbetssätt och digitala förutsättningar för att möta våra medlemmars behov. Som evenemangskoordinator förväntas du aktivt bidra till att förfina våra nuvarande arbetssätt och processer samt förverkliga vår vision om att vara en mötesplats i världsklass.
Du kommer att arbeta med koordinering och/eller projektledning av olika typer av evenemang, möten och utbildningar - från start till mål - i samråd med ansvarig handläggare och chef i verksamheten. Det innebär alltifrån rådgivning och vägledning kring form och utförande, samordna möten och förhandla med leverantörer, ansvara för bokningar och kontakt med externa konferensanläggningar samt löpande hantera frågor från deltagare och uppdragsgivare, till att sedan på plats ta emot besökare, säkerställa evenemangets genomförande och slutligen ansvara för utvärdering och uppföljning samt fakturering. Vid digitala möten förväntas du även bidra med teknisk förståelse kring de digitala verktyg vi använder.
Arbetet är varierande och innebär framför allt att säkerställa att evenemanget genomförs enligt plan på ett professionellt och smidigt sätt som ger en värdeskapande upplevelse för deltagarna. Det ställer höga krav på att snabbt kunna ställa om och ha beredskap för oväntade händelser samt ligga steget före och behålla lugnet om man stöter på utmaningar. För rätt person med en utpräglad serviceförmåga och ett kreativt sinne så är detta en roll som bidrar till arbetsglädje och givande samarbeten med kollegor, uppdragsgivare och leverantörer.Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning inom projektledning, eventproduktion eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig. Vi vill att du har flerårig erfarenhet från liknande roller, med betoning på projektledning av olika typer av stora och små projekt. Det är av stor vikt att du har en mycket god systemvana, teknisk förståelse samt intuitiv förmåga att ta till dig nya system. Du behöver även ha en ekonomisk medvetenhet samt förståelse för budget, kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i någon form av mötes-/bokningsplattform, företrädesvis InvitePeople. Har du dessutom erfarenhet av upphandling och inköp samt praktisk kunskap inom säkerhet och krishantering ser vi det som meriterande.
Som person är du serviceinriktad, självgående och strukturerad. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt har lätt att anpassa dig efter nya och oväntade situationer. Då vi ofta jobbar i team tror vi att du är en prestigelös lagspelare som ser värdet i att lyckas tillsammans. Du är bra på att skapa och underhålla relationer samt har ett nytänkande arbetssätt och kommer med kreativa lösningsförslag som kan omsättas i praktiken och leda till lyckade resultat.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med goda möjligheter till förlängning. Låter detta intressant, tveka inte att skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden, med sista ansökningsdatum 8 mars.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån invånarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har cirka 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
