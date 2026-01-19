ERP - Förvaltningschef sökes till Granitor
2026-01-19
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.
Granitor som blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsgivare söker nu en ERP-Förvaltningschef! Vill du ta ett helhetsansvar de affärskritiska ERP systemen och arbeta nära verksamheten i en projekt- och produktionsnära organisation? Granitor Electro söker nu en ERP-förvaltningschef som vill leda, utveckla och aktivt bidra till att framtidssäkra bolagen inom koncernen.
Om rollen
Som ERP-förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för förvaltning och vidareutveckling av Granitors ERP-system ur ett verksamhetsperspektiv. Du leder förvaltningsorganisationen som är organiserad inom Granitor Electro. Du prioriterar förändringar förbättringar samt säkerställer att systemet på bästa sätt stödjer våra affärsprocesser och mål även inom koncernen.
Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten, bland annat ekonomi, produktion och projektverksamhet, samt ett tydligt ansvar för leverantörsstyrning, budget och kvalitet i leveranser.
Tjänsten är med placeringsort i Borlänge men det finns också möjlighet att utgå ifrån någon av våra andra orter som Gävle, Sandviken, Stockholm eller Örebro.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla förvaltningsorganisationen för ERP-systemet
Ansvara för incidenthantering, ändringshantering, releaser och uppdateringar
Vara huvudkontakt mot verksamheten och fånga upp krav och behov
Säkerställa att ERP-systemet stödjer affärsprocesser inom ekonomi, produktion och projekt
Ansvara för budget, kostnadsuppföljning och licenshantering kopplat till ERP
Upphandla, styra och följa upp leverantörer och konsulter inklusive avtal och SLA
Arbeta med behörighetsstyrning, dokumentation och processer inom systemförvaltning
Personalansvar för den interna ERP-supporten (i dagsläget två medarbetare)
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att leda förvaltning och utveckling av ERP-system och gärna har arbetat inom installations-, bygg- eller annan projektorienterad verksamhet. Du har god förståelse för projektstyrning, tidrapportering, materialhantering och ekonomisk uppföljning. Du är van att arbeta nära verksamheten och har god förståelse för affärsprocesser. Du har kunskaper av grundläggande företagsekonomi och en teknisk kompetens och förståelse, exempelvis inom databashantering (SQL). Du har en utbildning inom inom företagsekonomi, IT, systemvetenskap, projektledning eller liknande. Som person är du strukturerad, god prioriteringsförmåga och trivs med att driva förändringsarbete. Du är kommunikativ och samarbetar väl med olika delar av organisationen.
Vi erbjuder dig!
Hos Granitor får du en nyckelroll i en verksamhetsnära organisation där du har stor möjlighet att påverka hur ERP-systemet utvecklas och används. Du blir en del av ett företag med stark entreprenörsanda, långsiktighet och fokus på kvalitet.
Granitor har en hög ambition att kontinuerligt utvecklas för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Som anställd inom Granitor erbjuder vi dig möjlighet till en trygg och stimulerade arbetsmiljö. Hos oss får du ett självständigt och engagerande arbete som inkluderar ett stort kontaktnät både internt och externt. Med kompetenspussel tar vi tillvara på varandras styrkor och kan forma rollerna och organisationen utifrån våra individuella drivkrafter. Som stöd i din chefsroll erbjuder vi dig vidareutveckling inom vår interna ledarskaps- och chefsutbildning. https://www.facebook.com/granitor.se/videos/samarbete-utanfÃ¶r-ramarna/8860763767288181/
Information om ansökan
Urval sker löpande, vid frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Johan Rosenqvist, AxÖ Consulting, på telefonnummer + 46 (0)70-3267856 eller via mejl johan.rosenqvist@axoconsulting.se
. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
