Eriksdalsskolan söker erfaren kock
Stockholms kommun / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-10-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Eriksdalsskolan! Kunskap Trygghet Glädje
Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och till natursköna områden.
Skolan sjuder av liv med drygt 1000 elever i årskurserna F-9. Vi har också en stor anpassad grundskola med 60 elever.
Vi har rymliga och funktionella lokaler, en fantastisk skolgård med tillgång till konstgräsplan, skridskobana och Eriksdalsbadet i vårt närområde. Vi har cirka 120 lärare och 80 övrig personal.
Eriksdalsskolan är i en spännande utvecklingsfas där vi just nu arbetar med skolutvecklingsfrågor med särskilt fokus på läsning, matematik och lärmiljö.
Vår skolledning består av fem biträdande rektorer, en administrativ chef och en rektor.
I vårt kök arbetar tre kockar och fyra köksbiträden under ledning av kökschef. Eriksdalsskolan söker en erfaren kock som tillsammans med befintlig kökschef, kockar och köksbiträden vill fortsätta att utveckla Eriksdalsskolans kök. Vi har ett stort tillagningskök där vi tillagar och serverar skolans elever och personal. Vi levererar också mat till andra närliggande skolor och verksamheter. Totalt lagar vi cirka 2500 portioner varje dag.
Du bidrar med kunnande, matglädje och engagemang och har förmåga att skapa en positiv och hållbar arbetsmiljö i köket.
Vill du veta mer om oss så får du mer info genom hemsidan https://eriksdalsskolan.stockholm.se/
och genom skolans instagramkonto eriksdalsskolans_medier
Vi kommer göra ett löpande urval, vänta därför inte utan ansök redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer i rollen som kock dagligen arbeta med att förbereda och tillaga lunch till skolans elever tillsammans med övrig personal i skolrestaurangen. I denna tjänst är du ansvarig för att laga den maten på den ordinarie menyn. Du behöver ha erfarenhet av att hantera specialkost då du kommer ha ett nära samarbete med kocken som ansvarar för specialkost.
Som kock deltar du även i arbetet med planering av meny, beställningar och specialkost. Du tar emot leveranser och ansvarar för att köket är i god ordning. Du kommer även utföra egenkontroll, disk och upplockning av matvaror.
Maten som serveras i skolrestaurangen ska alltid vara god, tilltalande, modern och nyttig. Tillsammans arbetar vi för att minska matsvinnet, höja andelen ekologiskt och utveckla skolmåltiden. Skolmaten är viktig för att eleverna ska få en bra skoldag och skolresultat. Du har stor kunskap om specialkost, säker mat och skollagens krav på näringsriktiga måltider. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från livsmedelsprogrammet eller motsvarande kompetens och har erfarenhet från att arbeta i storkök. För att lyckas i rollen som kock hos oss behöver du ha 3-4 års erfarenhet av arbete i storkök/restaurang. God datorvana är meriterande.
För att lyckas i rollen som kock krävs det att du är organiserad, stresstålig och tycker om att arbeta strukturerat. Du har en hög arbetsmoral och har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Du är självgående i ditt jobb och har lätt för att följa instruktioner men också ta egna initiativ vid behov. Det är viktigt att du ser och bemöter medarbetare och matgäster på ett trevligt och professionellt vis. Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Eriksdalsskolan Kontakt
Helén Sivertsdotter-Mavolwane helen.sivertsdotter.mavolwane@edu.stockholm.se Jobbnummer
9550863