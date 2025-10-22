Erfarna rivare sökes

Gr8 partner group AB / Grovarbetarjobb / Partille
2025-10-22


Har minst 2 års erfarenhet av rivningsarbete
Är noggrann, självgående och har god fysik
Har B-körkort - ett stort plus!
Trivs med att jobba i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Behärskar svenska i tal (för säkerhetsinstruktioner och samarbete)

Plats: Göteborg med omnejd

Start: Enligt överenskommelse

Vi erbjuder:

Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor
Ett stabilt företag med bra arbetsledning och tydlig struktur
Möjlighet till utveckling inom bygg och rivning
Arbetskläder och utrustning

Hos GR8 Partner Group är du inte bara en arbetare - du är en viktig del av laget. Vi tror på långsiktiga samarbeten och att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas.


Ansök nu!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: Ansok@gr8partner.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gr8 partner group AB (org.nr 559344-4804)

Arbetsplats
Alectro Bemanning AB

Jobbnummer
9569998

