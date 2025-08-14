Erfaren ytbehandlare sökes
Har du erfarenhet av ytbehandling och söker en ny roll? Vi söker dig med erfarenhet av sprutlackering som vill vara med och skapa hög kvalitet och hållbar finish hos vår kund. Arbetet sker i ett inkluderande team där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum - och där du får möjlighet att använda din skicklighet och växa i rollen som ytbehandlare.
Om rollen - Arbeta som ytbehandlareI rollen som ytbehandlare ingår du i ett team där sprutlackering och andra ytbehandlingsmetoder är i fokus. Ditt huvudsakliga ansvar är att ge produkterna en optimal yta med hög kvalitet. Arbetet omfattar både för- och efterarbete såsom slipning, maskering och kontroll av ytor. Du arbetar strukturerat, följer säkerhetsföreskrifter och bidrar till en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Typiska arbetsuppgifter för ytbehandlare och sprutlackerare Sprutlackering av komponenter enligt instruktioner och förutbestämda specifikationer
För- och efterbehandling av ytor, inklusive slipning, spackling och maskering
Kvalitetskontroll av färdiga produkter med fokus på detaljer och finish
Beredning och blandning av färg samt underhåll av utrustning
Samarbete med övriga i produktionsteamet för att uppnå leveransmål
Arbete enligt arbetsmiljö- och säkerhetsregler för ytbehandling och lackering
Krav och meriter - Ytbehandlare Erfarenhet av sprutlackering eller liknande ytbehandlingsarbete
God vana att arbeta med olika ytbehandlingsmetoder och material
Förmåga att läsa och följa instruktioner eller ritningar
Kvalitetsmedveten och ordningsam
B-körkort
Du talar och skriver svenska
Meriterande: Erfarenhet av industriellt måleri, kunskap om färgtyper, lackutrustning och LEAN-arbete.
Egenskaper för att lyckas inom sprutlackering och ytbehandlingVi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har god samarbetsförmåga. Du är en problemlösare, har hög arbetsmoral och gillar att bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen. Säkerhet och kvalitet är dina ledord. Du har ett öga för detaljer och trivs med att utföra ett arbete med höga krav på precision och finish.
Vi värdesätter våra grundvärderingar: Punktlighet, Positivitet, Att vara Förberedd, Anstränga sig, Arbetsmoral, Energi, Passion, Kroppsspråk, Öppenhet för coachning samt att göra det lilla extra.
Anställningsvillkor och ansökan - Ytbehandlare sprutlackeringTjänsten är heltid och förlagd under dagtid, med start som inhyrd konsult. Om allt fungerar väl finns möjlighet till anställning direkt hos kundföretaget. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Andersson på telefon 0705-49 50 27 eller via e-post Andreas.andersson@addup.se
.
