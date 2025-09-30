Erfaren vitvarumontör, start omgående

Movator Sydväst AB / Budjobb / Göteborg
2025-09-30


Movator AB har funnits sedan 1990 och hette tidigare Marko Kaj Moving. Movator Sydväst har kontor i Göteborg och Malmö. Vi utför leveranser och installationer åt vitvarukedjor samt serviceutbyten åt vitvarutillverkare.
Du ska vara positiv, händig, noggrann och ha god fysisk eftersom arbetet emellanåt är fysiskt tungt. Du som söker tjänsten är serviceminded, har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt vana med elektronik.
Vi söker dig som har jobbat som vitvarumontör och kan börja omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: goteborg@movator.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren vitvarumontör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Movator Sydväst AB (org.nr 556815-9908), https://www.movator.se/
Transportgatan 17 (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Movator Sydväst

Jobbnummer
9533168

