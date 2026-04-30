Erfaren upphandlare
Om jobbet
Myndigheten söker dig som vill arbeta med både strategiska och operativa frågor kopplat till upphandling och avtalsuppföljning. Du planerar och utvecklar myndighetens upphandlingsprocess samt har ansvar för att uppföljning av avtal.
Det innebär att du självständigt arbetar med upphandlingar i samarbete med chefer och medarbetare inom myndigheten. Du driver förbättringsarbeten och arbetar med utvecklingsfrågor inom upphandlingsområdet. I rollen ingår också att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess.
Som alla medarbetare hos oss förväntas du kunna arbeta dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme. Du behöver ha förmåga att förklara de krav som ställs vid upphandling och samtidigt vara lösningsorienterad.
Krav på kompetens
Minst tre års aktuell och dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och genomföra upphandlingar i offentlig verksamhet
Erfarenhet av att utveckla, förbättra och dokumentera upphandlingsprocesser
Vana att arbeta i upphandlingsverktyg
Kunskap om och erfarenhet av avtalsrätt/avtalsskrivning och förvaltning/uppföljning av avtal
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Akademisk examen inom ekonomi, juridik, eller eftergymnasial utbildning inom upphandling, lägst SeQF-nivå 5 (till exempel YH-examen inom upphandling)
Erfarenhet av IT-upphandlingar
Kunskap om GDPR och informationssäkerhet ur upphandlingsperspektiv
För att passa i rollen behöver du vara strukturerad, resultatinriktad och analytisk. Du driver självständigt arbetet framåt och har förmåga att skifta fokus mellan olika upphandlingsområden allt efter vad arbetsuppgifterna kräver. Vidare har du en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har även en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och har lätt för att omsätta juridik till praktisk tillämpning och goda råd.
Organisatorisk placering
Tjänsten är placerad på Enheten för rättsfrågor som leds av myndighetens chefsjurist. På enheten finns jurister, registratorer, arkivarie, utredare samt en informationssäkerhetsspecialist.
Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi ansvarar också för eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildningar inom folkbildningen. Vi främjar och samordnar även valideringsfrågor samt är nationell samordningspunkt för det europeiska kvalifikationsramverket (EQF). Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Vi granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.
Myndigheten har ca 150 medarbetare fördelat på nio enheter med huvudkontor i Västerås och ett kontor i Hässleholm.
Viktig information till dig som söker tjänst
Myndighetens tjänster är tillsvidareanställningar på heltid. Vi tillämpar provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Hässleholm eller Västerås. Möjlighet till visst distansarbete.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-21.
Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering.
Om du har skyddade personuppgifter - kontakta HR innan du skickar in din ansökan, så hjälper vi dig vidare.
Skicka in din ansökan på svenska. De frågor du besvarar i ansökningsformuläret används i det första urvalet.
I ditt CV:
Ange år och månad för varje anställning.
Beskriv kort vilka arbetsuppgifter du haft.
Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef/chefsjurist Carina Larsson, 010-209 01 88. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att kontakta HR-specialist Maria Lind, 010-209 02 47.
Det går även bra att kontakta några av våra fackliga representanter: Saco-S, Jenny Adolfsson 010-209 02 29 och för ST Ann-Sofie Larsson, 010-209 02 61.
Mer information om fördelarna med att arbeta hos oss och om organisationen hittar du på www.myh.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
