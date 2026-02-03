Erfaren systemutvecklare till framtidens IT-system
Trafikverket / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-02-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Lekeberg
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med modern teknik och utveckla system som påverkar människors vardag? Som senior systemutvecklare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Var med och gör Sverige närmare!
Erfaren systemutvecklare till framtidens IT-systemPubliceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Vi förstärker vår IT-organisation och ökar innovationstakten på Trafikverket med en senior systemutvecklare till IKT digitalisering och vägsystem (Informations- och kommunikationsteknik). Du kommer ingå i team ATK som bland annat arbetar med IT-system till våra automatiska trafiksäkerhetskameror som finns efter våra statliga vägar.
I rollen kommer du arbeta nära ditt team och driva dagens och framtidens utveckling där ni tillsammans har stora möjligheter att påverka. Uppdraget är komplext och du blir en viktig del att i samspel med verksamheten förstå och analysera hur krav, arkitektur och tekniska lösningar utformas och utvecklas över tid.
Arbetet har ett tydligt backendfokus, kräver en god helhetssyn och präglas av samarbete och agilt arbetssätt.
På Trafikverket erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter och många karriärvägar internt.
Ditt arbete innebär också att:
skriva förvaltningsbar kod som dagligen används av ett stort antal användare
ha en öppen dialog med nyttjande verksamhet och externa intressenter
hitta och genomföra förbättringar i både befintliga och kommande system
jobba med automation av testning och driftsättningar
Övrig information
Placeringsort för tjänsten är Borlänge eller Örebro.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker digitalt via Skype och är planerade att genomföras under vecka 11.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
Vem är du?
För att passa in i rollen är du en problemlösare som gillar utmaningar och att tänka i nya banor. Du vill vara med och påverka och därför drivs du av att ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga, där du tillsammans med dina kollegor ser både helheten och detaljer i arbetet. Du kan lyssna in, analysera och omsätta komplexa sammanhang till tydliga och pedagogiska budskap.
Du har förmåga att se saker i ett större sammanhang och knyter gärna nya kontakter som bidrar till gemensamma mål och hållbara lösningar på lång sikt.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om 180hp (120p) med inriktning IT. Alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
mångårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av systemutvecklingsarbete i hela kedjan; kravställning, design, programmering, test och driftsättning
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av programmering inom Microsoftplattformen med C# och .NET
relevant och aktuell erfarenhet av arbete inom mjukvaruarkitektur
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
arbetslivserfarenhet av SQL
praktisk erfarenhet av Azure DevOps/TFS
praktisk erfarenhet av container-teknik (Kubernetes, Redhat Openshift etc.)
praktisk erfarenhet av automation (driftsättnings - och/eller testautomation)Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Patrik Nevell 0101230740 Jobbnummer
9720622