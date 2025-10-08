Erfaren systemingenjör till Saab
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdraget att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och skapa trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar, tillverkar och underhåller Saab avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem - teknik och lösningar som bidrar till en säkrare och mer hållbar värld. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige men bedriver en global verksamhet och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga. Arbetsuppgifter
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till en spännande och teknikintensiv värld på Saab, där du får vara med och utveckla avancerade försvarssystem. Just nu söker funktionen Electronic Warfare dig som vill göra skillnad för vår gemensamma säkerhet genom att bidra till dagens och morgondagens stridsflyg. Du kommer arbeta med Electronic Warfaresystem (EW-system) vars huvudsyfte är att upptäcka och hantera hot, exempelvis radarvarningsmottagare som används för att upptäcka och klassificera radar, samt elektronisk störning gentemot fiendens radar och inkommande missiler.
Som systemingenjör hos Saab får du möjlighet att delta i hela utvecklingskedjan, från kravinsamling med kund och piloter till design och implementation. Du arbetar med att utveckla delsystem som förbättrar flygplanets taktiska förmåga och samarbetar nära angränsande team. Mjukvaruutvecklingen sker agilt i Scrum-team, och du deltar även i konceptstudier för framtida EW-system. En viktig del av rollen är att utbilda och coacha juniora medarbetare, samt att testa och validera funktioner i simulatorer och riggar för att säkerställa att systemen fungerar i verkliga uppdrag. Profil
Vi söker dig som är erfaren systemingenjör inom Electronic Warfare. Vi söker både dig som gillar att jobba med systemutveckling och dig som föredrar ren mjukvaruutveckling med moderna verktyg (som t.ex. CLion, git och tredjepartsprogramvara). Du har goda kunskaper i modern C++ eller Pascal, men kunskaper i andra programspråk och verktyg är meriterande. Du kan även kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till förlängning och på sikt kan anställningen eventuellt övergå till Saab. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Vi går igenom inkomna ansökningar löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
