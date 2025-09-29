Erfaren systemingenjör
2025-09-29
Vill du bli en del av ett ödmjukt gäng ingenjörer och utvecklare? Vi rekryterar en systemingenjör som kommer jobba med intressant produktutveckling. Under tiden har vi väldigt roligt tillsammans. Välkommen till gemenskapen!
Din framtid hos ossI 25 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Innovationsarbetet pågår såklart fortfarande och nu har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik till mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med oss och göra skillnad?
Analysinstrument som räddar liv, avancerad försvarsteknologi eller energilösningar för en hållbarare värld? Det kan vara ditt nästa uppdrag hos oss på Avalon. Eller kommer du att vara med och ta fram framtidens landningsplatser för autonoma flygtransporter?
Som systemingenjörskonsult hos oss kommer du jobba i uppdrag hos våra kunder eller inhouse i Avalons projektverksamhet. Du kommer vara en central del i framtagning av krav på produkter baserade på analys och kundbehov. Du är med och lägger grunden för utvecklingsteamen som ska implementera dessa krav i hård- och/eller mjukvara. En av dina utmaningar kommer att vara att göra kundernas krav realiserbara genom att bryta ner dem och skapa design och arkitektur. Flera av våra kunder jobbar med ny och intressant teknik i avancerade och komplexa system och lösningar inom många olika områden som medicinteknik, industri eller försvar.
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. För att ta första steget i samarbetet så söker vi dig som
Är strukturerad, lösningsorienterad och övertygande i din kommunikation.
Har en högskoleutbildning inom elektronik, mekatronik eller annat relevant tekniskt område.
Har ca 5 års erfarenhet av kravarbete i komplexa system som innehåller både mjukvara och mekanik.
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från verifiering och test på systemnivå.
Det är meriterande om du har erfarenhet av systemdesign, IT-säkerhet eller tekniskt ledarskap.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Vad kul att du har läst såhär långt! Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att höra av dig. På grund av GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringen pågår löpande så vänta inte med att skicka in dina kontaktuppgifter och bilagor
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Emil Hillung, Business Director och Team Leader emil.hillung@avaloninnovation.com
Anna Wärdell, Talent Acquisition Specialistrekrytering@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
