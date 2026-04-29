Erfaren svetsare till Mjölby
OnePartnerGroup söker nu erfarna svetsare till ett välkänt industriföretag i Mjölby. Här erbjuds du ett arbete i en modern produktionsmiljö med fokus på kvalitet, säkerhet och lagarbete. Tjänsten är på dagtid och passar dig som är självgående, driven och gillar tekniska utmaningar. Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som svetsare arbetar du med tillverkning av produkter och detaljer enligt ritning i en modern produktionsmiljö. Rollen kräver att du tar stort eget ansvar för kvalitet och utförande, samtidigt som du trivs med att samarbeta tätt tillsammans med ditt team för att nå gemensamma mål.
Exempel på arbetsuppgifter:Manuell svetsning enligt ritning
Svetsmetoder MIG/MAG/TIG
Kontroll och efterbearbetning av svetsar enligt kvalitetskrav
Hantering av truck och travers
Arbete i MPS-system (Monitor är meriterande)
Hantering och övervakning av robotsvets (meriterande)
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i ett team där noggrannhet, ansvar och laganda värdesätts högt. Profil
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet som svetsare och trivs med att arbeta praktiskt och i högt tempo. Du är noggrann, självgående och har ett öga för detaljer.
Krav:Licens för svetsning
Truckkort A+B (motviktstruck upp till 10 ton)
Traverskort
Erfarenhet av fysiskt arbete i högt tempo
B-körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande tillverkningsmiljöer eller arbete med stålkonstruktioner. En kontroll av belastningsregistret kan förekomma inför anställning.
VillkorStart: Omgående
Ort: Mjölby
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Heltid, visstidsanställning med god chans till förlängning
Lön: Enligt kundens GFL och kollektivavtalSå ansöker du
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt via www.onepartnergroup.se.Vi
tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Denis Dervishi på denis.dervishi@onepartnergroup.se
.
Efter att du skickat in din ansökan får du ett sms och mejl från vår digitala rekryteringsassistent Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk till några urvalsfrågor kopplade till tjänsten. Om företaget
Vi på OnePartnerGroup arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning - och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på över 50 orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
När du blir en av oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Din konsultchef finns alltid nära till hands för att stötta dig i ditt arbete och din utveckling. Låt oss bli din nya kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/
595 51 MJÖLBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup AB Kontakt
Konsultchef
Denis Dervishi denis.dervishi@onepartnergroup.se +46722316441
