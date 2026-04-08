Erfaren städerska för hemstädning
Centara Clean AB / Städarjobb / Södertälje Visa alla städarjobb i Södertälje
2026-04-08
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centara Clean AB i Södertälje
Hej!
Vi på Centara Clean AB är ett städbolag som specialiserar oss på högkvalitativ hemstädning i hela Stockholmsområdet. Nu söker vi en erfaren och yrkesstolt städerska som vill bli en viktig del av vårt team.
Det här erbjuder vi dig:
• Fast lön eller timlön
• Flexibla arbetstider mellan 08:00-17:00
• Fasta kunder och trygga uppdrag över hela Stockholmsområdet
• Vi tillhandahåller städutrustning och arbetskläder
• Ett positivt och stöttande arbetsklimat där lojalitet och engagemang uppskattas
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av städning, framförallt hemstädning
• Är väldigt noggrann, strukturerad och effektiv i ditt arbete
• Är flexibel och tillgänglig - du tar dig självständigt till och från uppdrag över hela Stockholmsområdet
• Är en motiverad person som gärna vill jobba mycket
• Kan kommunicera på svenska eller engelska
• Är lojal mot din arbetsgivare - du följer policys, respekterar reglerna och håller tider
Meriterande:
• Städutbildning eller kurser inom städ och lokalvård
• God kunskap om olika städmaterial och när de ska användas på rätt yta
Hos oss får du jobba i ett seriöst företag där ditt arbete värdesätts och där vi tillsammans skapar skinande rena hem åt våra kunder. Vi söker en pålitlig lagspelare som tar stolthet i sitt jobb.
Skicka ditt CV + en kort presentation om dig själv till info@centara.se
Eller ring/SMS: 072 981 38 13
Vi gör löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag!
Centara Clean AB
Högkvalitativ hemstädning i Stockholm
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: info@centara.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centara Clean AB
(org.nr 559320-1857)
Mierey Malkey info@centara.se 072-981 38 13 Jobbnummer
