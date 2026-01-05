Erfaren snickare sökes
2026-01-05
Vill du arbeta som snickare i en verksamhet som värdesätter kvalitet, yrkesskicklighet och utveckling? Vi söker dig med yrkesbevis och flerårig erfarenhet av snickeriarbete, som uppskattar att arbeta effektivt och noggrant tillsammans med ett engagerat team.
Arbetsuppgifter Utföra varierande snickeriarbeten inom nyproduktion enligt ritningar och arbetsbeskrivningar.
Bygga, montera och färdigställa byggnadsdelar, inredningar samt diverse snickerilösningar.
Arbeta med verktyg, maskiner och material utifrån aktuella säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav.
Självständigt lösa problem och fatta beslut som leder till effektiva och hållbara arbetsresultat.
Ansvara för att projekten följer kundernas och företagets tidsplaner och standarder.
Kontinuerligt bidra till förbättringar av arbetsmetoder och arbetsmiljö.
Hålla ordning på arbetsplatsen och utföra daglig tillsyn av utrustning och material.
Samarbeta i team med kollegor från olika yrkesområden inom bygg.
Krav och kvalifikationer Yrkesbevis som snickare och dokumenterad, flerårig erfarenhet av snickeri inom byggbranschen.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav för att kunna ta dig till jobbet.
Förmåga att läsa, förstå och arbeta efter ritningar samt teknisk dokumentation på svenska.
Du arbetar effektivt och noggrant samt ser alltid kvalitet och säkerhet som högsta prioritet.
Goda kunskaper i svenska och engelska språket, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet från arbete inom plåtarbete är meriterande.
Utbildning inom bygg, konstruktion eller motsvarande är fördelaktigt.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har öga för detaljer. Du trivs både med självständigt snickeri och tycker om att samarbeta i team. Engagemang, pålitlighet och förmåga att driva arbetet framåt värdesätts högt hos oss. Du ser möjligheter till utveckling och är mån om att alltid leverera arbete av högsta kvalitet för kundens och företagets bästa.
Anställningsvillkor och ansökanTjänsten är på heltid och dagtid. Du börjar som inhyrd via oss med god möjlighet till fast anställning hos kundföretaget. Som snickare hos oss får du säkra och intressanta projekt, möjlighet till kompetensutveckling och ett nära samarbete med kollegor inom olika hantverksområden. Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag om du vill arbeta med professionellt snickeri, utveckla dina yrkeskunskaper och bidra till byggprojekt av högsta kvalitet tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra om din erfarenhet, din passion för snickaryrket! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Add-Up Bemanning AB
Addup bemanning Kontakt
Andreas Andersson andreas.andersson@addup.se Jobbnummer
9669778