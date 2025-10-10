Erfaren servitris/servitör!
2025-10-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu dig som vill jobba som servitris/servitör!
Vi söker dig som är positiv, självgående och stresstålig.
En av Stockholms finare Kinesisk Ramen Restaurang söker 1-3 servitörer. Restaurangen har fokus på både lunch och middagsservering. Som servitör är det viktigt att du kan ta hand om gästernas önskan och föra en god dialog med både gäster och kök.
Du ska kunna arbeta i högt tempo och behålla lugnet, kunna ha många bollar i luften.
Arbetsuppgifter:Som servitris/servitör kommer du att jobba med:
• Diskning krävs då och då (diskmaskinsvana är att föredra, men de som inte kan det är villiga att lära sig).
• Städa toaletter dagligen före stängning.
• Städa väggar, glas och moppning av golv.
• Servering av mat och dryck
• att ta emot beställningar
• kassahantering
• renhållning
• att ge råd om maträtter
Kvalifikationer:För att du ska kunna utföra ett bra jobb på arbetsplatsen behöver du uppfylla följande kvalifikationer:
* Flexibilitet kring arbetstider
* Stresstålig
* Talar svenska och engelska obehindrat och gärna kinesiska
* Tidigare erfarenhet som servitris/servitör är meriterande
Det kan även förekomma andra uppgifter som behövs i en restaurang.
Låter det intressant?Sök jobbet idag, då vi går igenom ansökningarna löpande.
Skriv direkt i mejlet:
vilken erfarenhet du har.
Beskriv lite om dig som person.
vilka tider vill du jobba.
Vilka språk du behärskar.
Bifoga CV
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: hello@oxlan.se Arbetsgivare Nordgoo AB
(org.nr 559024-9370)
Sveavägen 86 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ox LAN Beef Noodle Jobbnummer
9552083