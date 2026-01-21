Erfaren QA Engineer till Vitec Fastighet
2026-01-21
Är du en erfaren QA Engineer som älskar automation? Vi letar efter dig som vill växa tillsammans med våra utvecklingsteam och driva kvalitetsarbetet framåt. Var med och skapa framtidens digitala verktyg för fastighetsbranschen tillsammans med oss!
Vi erbjuder dig:
Som QA Engineer hos oss kommer du vara en viktig del av våra utvecklingsteam som tillsammans bygger framtidens affärssystem för fastighetsbolag. Du blir en del av en etablerad testorganisation och blir en viktig pusselbit som bidrar till att vi kan accelerera vår satsning på automation ytterligare.
Med din erfarenhet av automation är du med och driver förändringsarbetet i hur vi jobbar med automation av vårt kvalitetsarbete och på vår resa mot Continuous Delivery kommer du att ha stor påverkan på strategiska och tekniska val.
Läs mer om produkterna vi utvecklar på www.vitec-fastighet.com.
Produkterna i sig har en lång livscykel och god planeringshorisont, vilket möjliggör tid för både personlig kompetensutveckling samt skapar förutsättningar för dig som medarbetare att använda din energi klokt och behålla balans i livet. Öppenhet och förtroende är viktigt för oss och märks i vardagen genom tydlig kommunikation, gott samarbete och en kultur där vi delar kunskap, ger varandra stöd och tar ansvar tillsammans.
Vem är du, då?
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av arbete med testautomation. Det är önskvärt om du har erfarenhet av följande tekniker:
Automatisering i CI/CD pipelines
Cypress / Playwright / Selenium
Azure Devops
Prestandatestning (Jmeter)
C# i .NET
SQL-server
Versionshantering (Git)
Vi ser gärna att du har relevant högskoleutbildning eller ISTQB-certifiering.
Som person är du kvalitetsmedveten och har god analysförmåga. Du har ett driv och en bra förmåga att prioritera uppgifter för att skapa förändring, gillar problemlösning och att få saker ur händerna, och trivs samtidigt med att arbeta tillsammans med andra.
Låter det intressant?
Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Martin Rölin på martin.rolin@vitecsoftware.com
Skicka gärna din ansökan redan idag, för vi går igenom urvalet löpande - dock senast 2026-02-22.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Placeringsort: Umeå, Stockholm, Kalmar, Västerås, Göteborg, Linköping, Malmö
Start: Omgående, el enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Om Vitec Fastighet
Som en del i Vitec Software Group finns affärsenheten Fastighet, Sveriges största leverantör av heltäckande affärssystem till fastighetsbranschen. Vi är 148 medarbetare fördelade på 9 orter i landet med ett gemensamt uppdrag att leverera tillförlitliga system som hjälper våra kunder i deras vardag. Läs mer om oss på www.vitec-fastighet.com.
Om Vitec Software Group
Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter har utvecklats utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra affärsenheters framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på - idag och imorgon. Vitec har 1 770 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2024 en nettoomsättning på 3 334 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com. Så ansöker du
