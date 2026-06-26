Erfaren projektör fjärrvärme fjärrkyla
Fvb Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-06-26
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Välkommen till FVB, din nya arbetsplats!
Som medarbetare på FVB kommer du snart märka att personalen är i främsta rummet då vi har jobbat målmedvetet för att skapa en trivsam arbetsplats. Hos oss ska alla känna sig välkomna och inkluderade oavsett vem du är. Flera av våra medarbetare har jobbat i många år och bland de som valt en annan arbetsplats är det flera som sökt sig tillbaka. Det ser vi som ett gott betyg!
12 ytterligare anledningar att jobba på FVB
Utvecklingsmöjligheter, personlig utveckling i framkanten av en het bransch
Kompetenta kollegor, tillhörighet och ett positivt arbetsklimat
Bra balans mellan privatliv och arbetsliv
Flexibel arbetsplats, möjlighet att med ökad erfarenhet arbeta på distans
Del av årsvinsten betalas ut som bonus, lika belopp till alla
Delägarskap, möjlighet att bli delägare i ett personalägt företag
Kollektivavtal
Förmånliga villkor vid föräldraledighet
Förmånliga semestervillkor
Möjlighet till personalbil
Motionsbidrag och företagshälsovård
Internationella kontakter, med möjlighet till utlandsuppdrag
Din nya tjänst
Du kommer att arbeta med nyanläggning och utbyte av distributionssystem för fjärrvärme och fjärrkyla i samtliga skeden, med tyngdpunkt på projektering och konstruktion. I detta ingår bland annat platsbesök, remisshantering, rörkonstruktion, hållfasthetsberäkningar och samordning. Det innebär variationsrika dagar med både kontorsarbete, visst fältarbete samt möten med beställare och entreprenörer. I arbetet kommer du att leda dig själv och andra i en uppdragsledarroll i projekt med varierande komplexitet, beroende på dina tidigare erfarenheter.
På FVB strävar vi efter en hög grad av samarbete, både inom och mellan grupper och kontor, samt med externa samarbetspartners. Du trivs därför bäst hos oss om du vill bidra till både gruppens, kontorets och företagets utveckling genom att dela med dig av ditt kunnande och dina erfarenheter. Arbetet präglas av stor frihet med ansvar både mot kollegor och kunder.
På vårt huvudkontor i Västerås arbetar ca 60 personer inom olika delar av energibranschen, utöver distributionsavdelningen har vi energikonsulter inom produktion, industri och el & automation.Publiceringsdatum2026-06-26Profil
Är du en erfaren projektör eller konstruktör inom fjärrvärme, fjärrkyla eller VA som vill ta nästa steg i en tekniknära och samhällsviktig roll? Hos FVB får du använda din kompetens i varierande uppdrag, nära både kollegor, beställare och andra sakägare. Vi tror att du trivs när du får kombinera självständigt ansvar med gott samarbete, praktiska lösningar och möjlighet att bidra till både projektens resultat och gruppens utveckling. Du är nyfiken, teknikintresserad och lösningsorienterad, och har förmåga att driva flera projekt parallellt med struktur och engagemang.
Vi ser gärna att du har en civil- eller högskoleingenjörsexamen, alternativt annan relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Eftersom resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Anställningsform och rekryteringsprocess
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Ambitionen är att tillsätta tjänsten under hösten 2026. Placeringsort Västerås. Arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll kommer att vara aktuellt i urvalsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Maria Rosenlöf 021-81 80 74, maria.rosenlof@fvb.se
Under semesterveckorna 28-31 är vår tillgänglighet begränsad, skicka gärna ett meddelande så hör vi av oss när vi är åter från ledigheten (tidigast v.32).
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 16 augusti 2026.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969180-2072249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fvb Sverige AB
(org.nr 556429-3743), https://jobb.fvb.se
Isolatorvägen 8 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FVB Sverige AB Jobbnummer
9980030