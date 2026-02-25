Erfaren Projektledare till Linköping
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-02-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en driven och erfaren projektledare som söker nya spännande utmaningar? Vi söker nu en Projektledare till en ledande aktör inom avancerad teknikutveckling och systemleveranser. I denna roll får du möjlighet att leda komplexa projekt i en innovationsdriven miljö.
Om rollen
Som Projektledare har du en central roll i att planera, styra, driva och leverera projekt från start till mål. Du ansvarar för projektets framdrift, kvalitet, tidplan och resurser samt säkerställer att projektets mål uppnås i linje med både kundens förväntningar och företagets strategiska prioriteringar. Projektens karaktär och omfattning kan variera, allt ifrån få större och längre projekt till flera små och mindre projekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för budget, tidplan, resurser, riskhantering och rapportering
Bygga och upprätthålla relationer mellan projektets intressenter
Säkerställa att krav, standarder och dokumentation uppfylls
Driva förbättringsarbete, metodutveckling och bidra till projektkontorets fortsatta utveckling
Vara en aktiv och engagerad ledare för projektteametPubliceringsdatum2026-02-25Profil
Vi söker dig som trivs i rollen som projektledare och som på ett naturligt sätt tar ansvar för att driva projekt framåt och nå uppsatta mål. Du är trygg i din kommunikation och tycker om att bygga förtroendefulla relationer, både med kunder och med kollegor internt. Med ett strukturerat arbetssätt och ett lösningsorienterat förhållningssätt har du lätt för att navigera i komplexa miljöer och hålla ihop helheten, även när mycket händer samtidigt. Du har dessutom en god teknisk förståelse och kan sätta dig in i detaljer när det behövs, samtidigt som du behåller fokus på projektets övergripande mål.
Krav för tjänsten:
Flera års erfarenhet av projektledning inom teknik- eller systemutvecklingsprojekt
eller en bakgrund inom konstruktion/utveckling/annat tekniskt område och börjat bygga lite erfarenhet inom ledarskap/projektledning
Teknisk högskole- eller civilingenjörsexamen
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Befattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vid säkerhetsklassinplacering kan det i vissa fall förekommer krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
Goda utvecklingsmöjlighet och karriärmöjligheter hos vårt kundföretag
Långsiktighet med en trygg och stabil anställning
Arbeta med komplexa och samhällsviktiga projekt i teknikens framkant
Kollektivavtalade villkor samt stöd och support från oss under din anställning
För den här tjänsten kommer du vara uthyrd som konsult till kundföretaget, därefter finns mycket goda möjligheter att anställdas direkt av kundföretaget.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning. Vi gör jobbet - och matchar dig med roller som passar din profil.
För mer information om Framtiden, vänligen besök: https://www.framtiden.com/erfarenhetsrekrytering/
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via annonsen alternativt kontakta Karriär- & Rekryteringspartner Lisa Hannerz: lisa.hannerz@framtiden.com
alt. 073-5168995.
Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Linköping, on-site
Arbetstider: Mån-fre, flex
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52025_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
582 28 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Lisa Hannerz lisa.hannerz@framtiden.com +46735168995 Jobbnummer
9763053