Erfaren Projektledare inom logistik och flödesoptimering

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna
2026-02-11


2026-02-11

Vi söker nu en erfaren projektledare till ett omfattande utvecklingsprojekt inom logistik hos en större aktör inom dagligvaruhandeln. Uppdraget är placerat i Solna och innebär att leda delprojektet Flöde in i samband med förändringar i logistiknätverket, inklusive etablering av interimistiskt centrallager för färskvaror samt återetablering av regionallager.
Du får en central roll i ett strategiskt viktigt projekt med stor påverkan på varuförsörjning, kapacitet och servicegrad.

Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att leda delprojekt Flöde in och kommer bland annat att:

Ta fram nya inleveransplaner för berörda varuområden och lagerpunkter

Optimera transport, lagerhantering och kapacitet

Säkerställa varuförsörjning och servicegrad

Analysera och påverka lagerdagar

Driva leverantörsdialoger inklusive prisförhandlingar och justering av affärsmodeller

Ansvara för flödesoptimering kopplat till samlastningsterminal som övergår i intern regi

Leda ett tvärfunktionellt team inom varuflöde, intransport, lagerdrift, sortiment & inköp samt logistikinköp

Stödja och avlasta programledare i projektledningsrelaterade frågor på programnivå

KvalifikationerSkall-krav
Dokumenterad erfarenhet av projektledning

Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team

Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Tillgänglig för uppdrag på 100 % i Solna

Meriterande
Erfarenhet från logistik- eller varuförsörjningsuppdrag

Erfarenhet av komplexa flödesförändringar

Erfarenhet av leverantörsdialoger och förhandling

Erfarenhet av logistikprojekt inom större organisation

Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller samtliga skall-krav.

Anställningsvillkor
Start: Omgående

Slutdatum: 31 maj 2026

Omfattning: 100 %

Placering: Solna (arbete på plats)

Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater och kan komma att tillsätta uppdraget innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213412-1836864".

Detta är ett heltidsjobb.

Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Solna centrum (visa karta)
171 45  SOLNA

Q Sverige

9737073

