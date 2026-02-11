Erfaren Projektledare inom logistik och flödesoptimering
2026-02-11
Vi söker nu en erfaren projektledare till ett omfattande utvecklingsprojekt inom logistik hos en större aktör inom dagligvaruhandeln. Uppdraget är placerat i Solna och innebär att leda delprojektet Flöde in i samband med förändringar i logistiknätverket, inklusive etablering av interimistiskt centrallager för färskvaror samt återetablering av regionallager.
Du får en central roll i ett strategiskt viktigt projekt med stor påverkan på varuförsörjning, kapacitet och servicegrad.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att leda delprojekt Flöde in och kommer bland annat att:
Ta fram nya inleveransplaner för berörda varuområden och lagerpunkter
Optimera transport, lagerhantering och kapacitet
Säkerställa varuförsörjning och servicegrad
Analysera och påverka lagerdagar
Driva leverantörsdialoger inklusive prisförhandlingar och justering av affärsmodeller
Ansvara för flödesoptimering kopplat till samlastningsterminal som övergår i intern regi
Leda ett tvärfunktionellt team inom varuflöde, intransport, lagerdrift, sortiment & inköp samt logistikinköp
Stödja och avlasta programledare i projektledningsrelaterade frågor på programnivå
KvalifikationerSkall-krav
Dokumenterad erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Tillgänglig för uppdrag på 100 % i Solna
Meriterande
Erfarenhet från logistik- eller varuförsörjningsuppdrag
Erfarenhet av komplexa flödesförändringar
Erfarenhet av leverantörsdialoger och förhandling
Erfarenhet av logistikprojekt inom större organisation
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller samtliga skall-krav.Anställningsvillkor
Start: Omgående
Slutdatum: 31 maj 2026
Omfattning: 100 %
Placering: Solna (arbete på plats)
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater och kan komma att tillsätta uppdraget innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
