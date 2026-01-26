Erfaren projektingenjör
Om uppdraget
Uppdraget avser resursförstärkning inom Trafikverkets investeringsverksamhet med inriktning mot nationella bullerskyddande åtgärder. Uppdraget genomförs inom ramen för pågående och kommande investeringsprojekt inom väg- och infrastrukturverksamheten.
Om rollenI rollen som projektingenjör medverkar du som resurskonsult i Trafikverkets projektorganisation och bidrar till genomförandet av investeringsprojekt inom bullerområdet i nära samverkan med projektledare och övriga berörda funktioner.
I rollen kommer du bland annat att:
Stödja projektledare i projektens löpande administration och interna arbeten.
Medverka i hantering av projektrutiner, dokumentation, diarieföring och behörigheter.
Bidra till att upprätthålla god ordning i ProjectPlace (PP) och/eller motsvarande system för projektdokumentation.
Medverka i planering och administration av möten samt vid behov föra anteckningar och protokoll.
Delta i arbetet med projektens basplaner, inklusive tidplaner och riskhantering, samt bidra till löpande uppföljning.
Medverka i projektadministration i C7, Agresso och anslutande system i samverkan med projektledare och enhetscontroller.
Bidra till att leveransplaner upprättas och att överlämnandeprocesser följs.
Medverka vid granskning och uppföljning av konsulters levererade handlingar.
Stödja hantering av kommunikation och uppföljning i fastighetsägarärenden.
Medverka i prognosarbete, kostnadsuppföljning och fakturahantering i samråd med projektledare.
Bidra till framtagning av rapporter, tidplaner och övriga projektunderlag.
I förekommande fall stödja delprojektledare i projektgenomförandet.
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort.
Minst 120 poäng från högskola eller universitet.
Minst 12 månaders praktisk erfarenhet av prognosläggningssystem, exempelvis C7.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete i projektorganisation. Där du jobbat självständigt och strukturerat. Erfarenheten skall ha införskaffats de senaste 5 åren, räknat från sista dag för anbud.
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas 2026-03-01 t o m 24 månader från det att kontraktet trätt i kraft.
Option: Beställaren har ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktet med upp till ytterligare 12 månader.
Omfattning: Beräknad beläggningsgrad för uppdraget är 100 procent av årsarbetstid avses 1 700 timmar.
Stationeringsort för resurskonsulten är Gävle. I detta uppdrag krävs fysisk närvaro på Trafikverkets kontor 5 dagar i veckan. Efter överenskommelse med beställare kan arbete på distans bli aktuellt.
