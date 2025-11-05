Erfaren processoperatör

Scania Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Eslöv
2025-11-05


Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Arbetsuppgifter I rollen som maskinoperatör kommer du att övervaka och underhålla de maskiner som tillverkar och förpackar läkemedel. Då verksamheten är kvalitetsstyrd arbetar du i renrum i enlighet med rådande GMP-regler. Därtill läggs stor vikt vid kvalitet, noggrannhet och god produktionshygien. En stor del av ditt arbete kommer även innefatta löpande dokumentation av arbetet. Med tiden kommer du få möjlighet att vara en del av det löpande förbättringsarbetet. Vanliga arbetsuppgifter är fyllning och förslutning av läkemedel, granskning av ordrar, städning av linjen samt löpande dokumentation av arbetet. Krav * Handlingskraftig och noggrann * Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Meriterande * Erfarenhet från livsmedels- eller läkemedelsbranschen * Tidigare arbetat efter GMP * Erfarenhet som processoperatör och/eller maskinoperatör * Arbetat efter "LEAN" * B-körkort och tillgång till bil Villkor Start: Enligt överenskommelse Ort: Eslöv Arbetstider: 7.00-16.00 Omfattning: Heltid Ansökan Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://www.scaniabemanning.se/

Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify

Kontakt
Marcus Löwenborg
marcus@scaniabemanning.se

Jobbnummer
9589710

